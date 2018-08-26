Rayo Majadahonda - Mallorca maçı öncesi rakamlar

İspanya 2.Lig heyecanı devam ediyor. Rayo Majadahonda, 27 Ağustos 2018 Pazartesi günü Mallorca takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 21:00. Ev sahibi Rayo Majadahonda, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Mallorca son 5 mücadelede 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 775 kodlu maçı oynayanlar; Rayo Majadahonda galibiyet oranı 2.50, beraberlik oranı 2.90, Mallorca galibiyet oranı 2.20. Alt oranı 1.40, üst oranı 2.05. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

Rayo Majadahonda son haftadaki Mallorca müsabasında 0-0 berabere kaldı.

Mallorca ise Rayo Majadahonda karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.

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