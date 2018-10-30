RB Leipzig - Hoffenheim maçı heyecanı

RB Leipzig ve Hoffenheim, 31 Ekim 2018 Çarşamba günü Almanya DFB Kupası 2.Tur maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 22:45. RB Leipzig, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Hoffenheim, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 548 kodlu maçı oynayanlar; RB Leipzig galibiyet oranı 1.85, beraberlik oranı 3.20, Hoffenheim galibiyet oranı 2.90. Alt oranı 2.30, üst oranı 1.30. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.25 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.20.

RB Leipzig son haftadaki Hertha Berlin müsabasında 2-6 kazandı.

Hoffenheim ise Borussia Dortmund karşılaşmasında 3-1 kazandı.

Kendi sahasında alan RB Leipzig, 0 gol attı ve 0 gol yedi.

Hoffenheim, dış sahada 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Hoffenheim 0 kez gol sevinci yaşadı, 0 kez topu ağlarında gördü.

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