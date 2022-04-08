Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında çeyrek final aşaması tek karşılaşmayla başladı.

Konuk takım Atalanta, 17. dakikada Luis Muriel'in golüyle Leipzig karşısında 1-0 öne geçti.

Karşılaşmanın 57. dakikasında Andre Silva, Leipzig adına penaltı atışından faydalanamadı.

Leipzig, 58. dakikada ise Davide Zappacosta'nın kendi kalesine attığı golle beraberliği yakaladı ve mücadele 1-1 sona erdi.

Atalanta'da milli futbolcu Merih Demiral, karşılaşmada 90 dakika görev yaptı. 57. dakikada rakibine yaptığı müdahaleyle penaltıya neden olan Merih, son anlarda ise çizgiden çıkardığı topla takımının mağlubiyetini önledi.

Müsabakanın rövanşı, 14 Nisan'da oynanacak.