RB Leipzig - Schalke 04 rakamlar

Almanya Bundesliga heyecanı devam ediyor. RB Leipzig, 28 Ekim 2018 Pazar günü Schalke 04 takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 17:30. 15 puanlı RB Leipzig 5. sırada bulunuyor, Schalke 04 6 puana sahip ve 16. sırada. RB Leipzig son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Schalke 04 son 5 mücadelede 3 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.

İddaa'dan 143 kodlu maçta; İddaa oynayanlar RB Leipzig kazanırsa 1.60, beraberlik çıkarsa 3.30, Schalke 04 sahadan galip ayrılırsa 3.60 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.75, 2.5 gol üstünün oranı 1.60. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.85.

RB Leipzig son haftadaki Hertha Berlin müsabasında 2-6 kazandı.

Schalke 04, Eintracht Frankfurt karşılaşmaında 1-0 kazandı.

RB Leipzig, evinde 3 galibiyet, 1 beraberlik, yaşadı ve 12 gol atıp 3 gol yedi.

Schalke 04, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 3 mağlubiyet elde etti. Schalke 04, deplasmanda 4 kez ağları sarsarken, 5 kez topu kendi kalesinde gördü.

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