Re-Pie Portöy’den turizme 250 milyon dolarlık yatırım

Re-Pie Portföy’ün yeni fonu Artnouve Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (GSYF), Bodrum’da yaşam alanı kuracak. Artnouve GSYF’nin Bodrum’daki projesi, son yıllarda turizm alanında yapılmış en büyük yatırımlar arasında yer alacak.

Aman’ın Bodrum’daki Amanruya otelini de satın alan Artnouve GSYF’nin ilk projesi, otelle birlikte Bodrum-Demirbükü’nde toplam 400 dönüm üzerinde gerçekleştirilecek.

Re-Pie Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Dr. M. Emre Çamlıbel, Artnouve GSYF’nin yatırımı hakkında şu bilgileri verdi:

“BES fonları, bireysel ve tüzel yatırımcıların katılımıyla 250 milyon USD kaynakla kurduğumuz Türkiye’nin en büyük girişim sermayesi yatırım fonu Artnouve GSYF’nin ilk yatırımı olan proje, Bodrum Demirbükü’nde 400 dönümlük geniş bir arsa üzerinde gerçekleşecek. Sürdürülebilirlik anlamında sadece ülkemizde değil, dünyada da öne çıkan en iyi uygulamalardan birine imza atacağız. Vazgeçmeyeceğimiz tek unsur, bölgenin bitki örtüsü, kara ve denizdeki canlı yaşamı başta olmak üzere doğal hayatı korumak olacak. Dünyanın en ünlü mimarlık ofisleriyle çalışmalarımız sürüyor. Global ölçekte 7 mimari ofis çalışmalarını yaptı. Bu çalışmaları harmanladık. Proje alanında yer alacak otel için dünyaca ünlü bir markayla anlaşma sağladık ve kısa süre içinde duyuracağız. Böylece, ülkemizin turizm profesyonelleri de dünya standartlarında istihdam olanağı bulacakları yeni bir turizm alanına kavuşacak. Projeye yabancı yatırımcılardan da büyük ilgi var.”

Projenin sürdürülebilirlik yaklaşımını değerlendiren Çamlıbel, şunları söyledi: “Projemize en büyük değeri kazandıran özellik, sürdürülebilirlik yaklaşımı olacak. Bu çerçevede hazırlanan master plan, mevcut bitki türleri dahil olmak üzere doğal yaşamı bütünsel olarak korumak, bölgenin doğal potansiyelini geliştirmek ve proje unsurlarını yerel ekosisteme doğallıkla entegre etmek için koruma odaklı tasarıma öncelik veriyor. Mevcut bitki örtüsünü en kapsamlı şekilde muhafaza ederken entegre su yönetimi ile arazinin doğal su kaynaklarının korunması ve döngüsel su kullanımıyla doğal kaynak kullanımının en düşük seviyeye çekilmesi hedefleniyor. Proje, net sıfır enerji stratejisine bağlı kalarak güneş enerjisi kullanımını, yağmur bahçelerini ve sulama için su depolamayı öne çıkararak dünyanın en yaygın kullanılan yeşil inşa derecelendirmesi olan LEED sertifikası gereksinimleri çerçevesinde hayat bulacak.”

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre Türkiye’nin turizm geliri 2023 yılında 54 milyar doları aştı. “Bu rakamlar ihracata dayalı büyümeyi hedefleyen Türkiye ekonomisi için çok önemli. Re-Pie Portföy olarak bizler de turizmden gelen bu girdinin artmasına yardımcı olacak şekilde ülkemizin nitelikli turizm alt yapısına katkı sağlayacak bir proje hayata geçireceğiz” diyen Çamlıbel “Artnouve GSYF ile gerçekleştireceğimiz ilk projede, fonumuz Türkiye’ye önemli bir yatırım çekerek hem ülke turizmine hem de istihdama destek olacak” diye konuştu.

Çamlıbel, şunları söyledi: “Akdeniz havzası, dünyanın en zenginlerinin tatillerini geçirdiği bölge olarak öne çıkıyor. Burada da Fransa’nın St Tropez’si ve İtalya’nın Garda’sı gibi marka olmuş şehirler, bölgeler var. Ülkemizde de Bodrum bu merkezlerden biri. Bodrum geçtiğimiz yıllarda çok büyük bir dönüşümden geçti. Artık sadece bir tatil beldesi değil, yıl boyunca yaşayan bir nüfusa ev sahipliği yapan bir çekim merkezi. Bodrum turistik bakımdan da hızlı bir gelişim gösterdi. Bu gelişimde Bodrum’un doğal güzelliği ve ikliminin yanı sıra, sunduğu kültürel derinlik, koylarının sağladığı mahremiyet, canlı eğlence hayatı, havaalanı ve marinası sayesinde uluslararası erişimin kolaylığı önemli rol oynadı. Fonumuz bu çizgiyi sürdürülebilirlik odaklı devam ettirecek.”