Real Atletico Garcilaso - UTC Cajamarca maçı öncesi rakamlar

Peru Premier Lig Apertura heyecanı devam ediyor. Real Atletico Garcilaso, 05 Ağustos 2018 Pazar günü UTC Cajamarca takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 01:45. Maç öncesi Real Atletico Garcilaso 13 puanla 9. sırada, UTC Cajamarca 14 puanla 8. sırada bulunuyor. Real Atletico Garcilaso son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. UTC Cajamarca, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 422 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Real Atletico Garcilaso kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, UTC Cajamarca sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Real Atletico Garcilaso son haftadaki Universidad San Martin müsabasında 2-2 berabere kaldı.

UTC Cajamarca, Alianza Atletico karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Real Atletico Garcilaso, 7 gol attı ve 2 gol yedi.

UTC Cajamarca ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. UTC Cajamarca, 4 gol atarken 4 gol yedi.

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