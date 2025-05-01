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        Haberler Bilgi Spor Real Betis - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Konferans Ligi Real Betis - Fiorentina maçı canlı izle

        Konferans Ligi canlı izle: Real Betis - Fiorentina maçı saat kaçta, hangi kanalda?

        UEFA Konferans Ligi'nde heyecan yarı final heyecan yarı final maçları ile sürüyor. Real Betis, Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonu Konferans Ligi yarı finali ilk maçında Fiorentina'yı ağırlıyor. Peki, "Real Betis - Fiorentina maçı saat kaçta, hangi kanalda?" İşte UEFA Konferans Ligi Real Betis - Fiorentina maçı canlı izle ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.05.2025 - 19:26 Güncelleme: 01.05.2025 - 19:26
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        Real Betis - Fiorentina maçı için geri sayım başladı. Estadio Benito Villamarín'nde oynanacak kritik mücadele öncesinde, Real Betis - Fiorentina maçının tarihi, saati ve yayıncı kuruluşu sporverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Peki, "Real Betis - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Real Betis - Fiorentina maçı muhtemel 11'leri...

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        REAL BETIS - FIORENTINA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Real Betis - Fiorentina maçı 1 Mayıs Perşembe bugün saat 22.00'de oynanacak.

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        REAL BETIS - FIORENTINA MAÇI HANGİ KANALDA?

        Estadio Benito Villamarín'nde oynanacak mücadele TRT Tabii Spor 1 ekranlarında canlı yayınlanacak.

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        REAL BETIS - FIORENTINA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

        Real Betis: Adrian; Sabaly, Bartra, Natan, Rodriguez; Johnny, Fornals; Antony, Isco, Rodriguez; Bakambu

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        Fiorentina: De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Folorunsho, Mandragora, Cataldi, Fagioli, Gosens; Kean, Gudmundsson

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        REAL BETIS - FIORENTINA MAÇI CANLI İZLE

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