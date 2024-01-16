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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Real Betis'ten Beşiktaş için transfer açıklaması - Beşiktaş Haberleri

        Real Betis'ten Beşiktaş için transfer açıklaması

        Real Betis Başkanı Angel Haro, yeni transferleri Johnny Cardoso'nun imza töreninde Beşiktaş ile ilgili bir soruya cevap verdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.01.2024 - 18:19 Güncelleme: 16.01.2024 - 18:23
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        Beşiktaş için transfer açıklaması
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        İspanyol kulübünün başkanı Angel Haro, "William Carvalho'nun Beşiktaş'a gideceği yönündeki haberler doğru mu?" sorusu üzerine, "Sadece Türkiye'den değil, diğer ülkelerden de oyuncumuza ilgi olduğu doğru. Bir teklif geldiği zaman prensip olarak teknik direktörümüz Pellegrini ve oyuncu ile konuşuruz. Ardından bir karar veririz." cevabını verdi.

        BEŞİKTAŞ KİRALAMAK İSTİYOR

        Siyah-Beyazlılar, Carvalho'yu sezon sonuna kadar bedelsiz olarak kiralayıp 6 aylık maaşını vermek istiyor ve sözleşmede satın alma opsiyonu talep ediyor. Betis ise kiralama bedelinde ısrarcı... Bu konunun da en yakın süre içinde netleşmesi bekleniyor.

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