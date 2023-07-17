Real Madrid, 2022-2023 sezonunu 12 milyon Euro karla kapattı Bu yaz Arda Güler'i de transfer eden LaLiga devi Real Madrid, 2022-2023 sezonunu 12 milyon Euro karla kapattı

Real Madrid Yönetim Kurulu bugün yaptığı toplantıda, 2022-2023 sezonu mali sonuçlarını onayladı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, geçtiğimiz sezon, futbolcuların transferleri hesaba katılmaksızın, kulübün elde ettiği gelirin toplam 843 milyon Euro olduğu belirtilip, Kovid-19 salgını öncesindeki rakamların (757 milyon Euro 2018-2019 sezonu) ilk kez üzerine çıkıldığı bildirildi.

Geçen sezon 12 milyon Euro kar yapan Real Madrid, 30 Haziran 2023 itibariyle net borcunun ise 47 milyon Euro olduğunu duyurdu.

Dünyanın en zengin kulüpleri arasında yer alan Real Madrid, 558 milyon Euroluk net öz kaynak ve hazinesindeki 128 milyon Euro ile "sağlam bir mali duruma sahip olduğunu" ifade etti.