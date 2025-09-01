Real Madrid, Arda Güler'in golüyle zirvede İspanya LaLiga'nın 3. haftasında Mallorca'yı 2-1 mağlup eden ve sezona üçte üç yaparak başlayan Real Madrid, 9 puan ve averajla Athletic Bilbao'nun önünde zirveye çıktı. Arda Güler attığı golle eflatun-beyazlıların galibiyetinde önemli pay sahibi oldu.

Giriş: 01.09.2025 - 15:00 Güncelleme: 01.09.2025 - 16:52

