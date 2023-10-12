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        Haberler Spor Futbol İspanya Real Madrid'de Arda Güler, sakatlık sonrası ilk antrenmanına çıktı - Futbol Haberleri

        Real Madrid'de Arda Güler, sakatlık sonrası ilk antrenmanına çıktı

        İspanya'nın Real Madrid takımında forma giyen milli futbolcu Arda Güler, sakatlığının ardından ilk antrenmanına çıktı. Yaklaşık iki ay süren sakatlıktan çıktıktan sonra 21 Eylül'de takımla antrenmanlara başlayan ve 26 Eylül'de tekrar sakatlanan Arda, bugünkü antrenmanda yer aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 16:58 Güncelleme: 12.10.2023 - 16:58
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        Arda Güler sahalara döndü
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        İspanya'nın Real Madrid takımında forma giyen milli futbolcu Arda Güler, sakatlığının ardından ilk antrenmanına çıktı.

        Kulübün internet sitesinden Arda'nın sahadaki antrenmanda yer aldığı bir fotoğraf paylaşıldı. ​​​​

        Yaklaşık iki ay süren sakatlıktan çıktıktan sonra 21 Eylül'de takımla antrenmanlara başlayan ve 26 Eylül'de tekrar sakatlanan Arda, bugünkü antrenmanda yer aldı.

        Yaz döneminde Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda, takımının sezon öncesi ABD'de yaptığı kampta sakatlanmış ve 14 Ağustos'ta sağ dizinden menisküs ameliyatı geçirmişti.

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