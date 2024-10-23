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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Real Madrid'den Dortmund'a karşı inanılmaz geri dönüş: İşte gecenin sonuçları! - Futbol Haberleri

        Real Madrid'den Dortmund'a karşı inanılmaz geri dönüş: İşte gecenin sonuçları!

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftası bu akşam oynanan 9 karşılaşma ile başladı. Gecenin dikkat çeken maçı Real Madrid'in Borussia Dortmund'u 2-0 geriden gelerek 5-2 mağlup ettiğı karşılaşma oldu. İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 23.10.2024 - 00:31 Güncelleme: 23.10.2024 - 00:31
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        Real Madrid'den inanılmaz geri dönüş!
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        Şampiyonlar Ligi’nde günün dikkat çeken maçı Real Madrid ile Borussia Dortmund arasında oynandı. Santiago Bernabeu’da oynanan karşılaşmada Nuri Şahin yönetimindeki Borussia Dortmund, 2-0 öne geçse de bu skoru koruyamadı ve mücadele Real Madrid’in 5-2’lik galibiyetiyle sona erdi.

        Real Madrid’in golleri 60’ıncı Antonio Rüdiger, 62, 86 ile 90+3'üncü dakikada Vinicius Junior ve 83’üncü dakikada Lucas Vazquez'den geldi. Alman ekibinin gollerini ise 30’uncu dakikada Donyell Malen ve 34’üncü dakikada Jamie Bynoe-Gittens attı. 3 puanı alan Real Madrid, 6 puana ulaşırken; ilk 2 maçını kazanan Borussia Dortmund, 6 puanda kaldı.

        Öte yandan Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan da bu mücadeleyi tribünden takip etti.

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        EN FARKLI GALİBİYET MONACO’DAN GELDİ

        Gecenin en farklı galibiyeti Fransız ekibi Monaco’dan geldi. Monaco sahasında ağırladığı Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız’ı 5-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 20 ile 70’inci dakikada Takumi Minamino, 45’4’üncü dakikada Breel Embolo, 54’üncü dakikada Wilfried Singo ve 90+6’ncı dakikada Maghnes Akliouche kaydetti. Konuk ekibin tek golünü ise 27’nci dakikada penaltıdan Cherif Ndiaye attı. Bu sonucun ardından Monaco puanını 7’ye yükseltirken; Kızılyıldız henüz puanla tanışamadı.

        Gecenin toplu sonuçları ise şu şekilde:

        Milan – Club Brugge: 3-1

        Monaco – Kızılyıldız: 5-1

        Girona – Slovan Bratislava: 2-0

        PSG – PSV: 1-1

        Arsenal – Shakhtar Donetsk: 1-0

        Real Madrid – Borussia Dortmund: 5-2

        Sturm Graz – Sporting Lizbon: 0-2

        Juventus – Stuttgart: 0-1

        Aston Villa – Bologna: 2-0

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