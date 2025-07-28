Real Madrid'den Rodrygo kararı!
İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid, birçok talibi olan 24 yaşındaki Brezilyalı oyuncu Rodrygo konusunda kararını verdi.
Yaz transfer döneminde teknik direktör Xabi Alonso'nun gelişiyle birlikte yeni bir döneme başlayan Real Madrid'de, flaş gelişmeler yaşanıyor.
Eflatun-beyazlılar Avrupa'dan birçok talibi bulunan Brezilyalı yıldız Rodrygo'nun bonservis bedelini belirledi.
90 MİLYON EURO İNADI KIRILDI
AS'ın haberine göre; Daha önce 24 yaşındaki futbolcu için minimum 90 milyon Euro belirleyen Madrid yönetimi, daha altında gelen teklifleri de değerlendirme kararı aldı.