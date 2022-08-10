Real Madrid - Eintracht Frankfurt CANLI YAYIN - İlk 1ler belli oldu! Real Madrid - Eintracht Frankfurt maçı hangi kanalda?

REAL MADRID: 0 - FRANKFURT: 0

(İlk yarı oynanıyor...)

STAT: Helsinki

SAAT: 22.00

YAYIN: Exxen, TV 8.5

HAKEM: Michael Oliver

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Alaba, Mendy, Kroos, Modric, Casemiro, Benzema, Valverde, Vinicius Junior

Eintracht Frankfurt: Trapp, Ndicka, Toure, Tuta, Sow, Kamada, Rode, Lenz, Lindstrom, Knauff, Borre

Geride kalan sezonun UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu İspanya temsilcisi Real Madrid ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Almanya ekibi Eintracht Frankfurt, UEFA Süper Kupanın sahibi olabilmek karşı karşıya geliyor.

Finlandiyanın başkentindeki Helsinki Olimpiyat Stadında (TSİ) 22.00de başlayacak müsabakada, İngiltere Futbol Federasyonundan tecrübeli hakem Michael Oliver düdük çalacak.

Taraflar 62 yıl sonra Avrupada yeniden final oynayacak. Daha önce 1959-60 Şampiyon Kulüpler Kupası finalinde iki ekip karşılaşırken, Real Madrid sahadan 7-3lük skorla galip ayrılıp, kupayı üst üste 5. kez müzesine götürmüştü.

Öte yandan, Yarı Otomatik Ofsayt Teknolojisi (SAOT), UEFA Süper Kupada ilk kez uygulanacak. Yeni sistem, oyuncu başına 29 farklı vücut noktasını takip edebilen özel kameralar sayesinde çalışacak.

Real Madrid, UEFA Süper Kupada 7 kez mücadele ederken 4 kez kupayı müzesine götürmeyi başardı. Eintracht Frankfurt ise ilk kez UEFA Süper Kupa maçına çıkacak.