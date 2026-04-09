        Haberler Bilgi Spor Real Madrid- Girona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler ilk 11'de oynayacak mı?

        Real Madrid- Girona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler ilk 11'de oynayacak mı?

        La Liga'nın 31. haftasında Real Madrid, Girona'yı konuk ediyor. İç sahadaki etkili performansıyla dikkat çeken Madrid ekibi, yıldız oyuncularının form grafiğine güveniyor. Sezonun sürpriz ekiplerinden biri olarak öne çıkan Girona ise hızlı hücumları ve disiplinli oyun yapısıyla deplasmanda puan arayacak. Arda Güler'in ilk 11'de forma giyip giyemeceği ise araştırılan konular arasında. Peki, Real Madrid- Girona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler ilk 11'de oynayacak mı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.04.2026 - 15:51 Güncelleme:
        1

        Real Madrid- Girona maçı için geri sayım sürüyor. Eflatun-beyazlılar, 69 puanla ikinci sırada yer alıyor. Rakibi Girona ise 37 puanla 12. sırada bulunuyor. Karşılaşma öncesinde geri sayım sürerken Real Madrid- Girona maçının hangi kanalda canlı olarak ekrana geleceği merak konusu oldu. Peki, "Real Madrid- Girona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?" İşte detaylar...

        2

        REAL MADRİD- GİRONA MAÇI NE ZAMAN?

        Real Madrid- Girona maçı 10 Nisan Cuma günü (yarın) 22.00'de oynanacak.

        3

        REAL MADRİD- GİRONA MAÇI HANGİ KANALDA?

        Bernabeu'da oynanacak karşılaşma S Sport Plus, S Sport 2 ve Tivibu Spor 3 kanallarında canlı yayınlanacak.

        4

        ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

        Arbeloa yönetiminde performansıyla göz dolduran Arda Güler, düzenli forma şansı buldu. Milli yıldızımızın Girona karşısında ilk 11'de sahada olması bekleniyor.

        5

        REAL MADRİD MUHTEMEL 11

        Lunin, Carvajal, Militao, Huijsen, Garcia, Valverde, Tchouameni, Thiago, Arda, Mbappe, Vinicius

        6

        GİRONA MUHTEMEL 11

        Gazzaniga, Martinez, Francwes, Reis, Moreno, Beltran, Witsel, Tsgankov, Martin, Ounahi, Ruiz

        Bakan Şimşek Habertürk ve Bloomberg HT ortak yayınında
        Bakan Şimşek Habertürk ve Bloomberg HT ortak yayınında
        İran: Parmaklarımız tetikte, Lübnan'ı yalnız bırakmayacağız
        İran: Parmaklarımız tetikte, Lübnan'ı yalnız bırakmayacağız
        Bursa Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Bursa Belediyesi AK Parti'ye geçti
        İranlılar Hamaney için meydanlarda
        İranlılar Hamaney için meydanlarda
        ABD, İran'a saldırı kararını nasıl verdi?
        ABD, İran'a saldırı kararını nasıl verdi?
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Zeytinlikte katledilen genç kız için karar!
        Zeytinlikte katledilen genç kız için karar!
        Kızıyla ilk kez dışarıda
        Kızıyla ilk kez dışarıda
        Termometre düşüyor... Birçok kente kar geliyor!
        Termometre düşüyor... Birçok kente kar geliyor!
        Süper Lig'de son 6 hafta! İşte kalan maçlar
        Süper Lig'de son 6 hafta! İşte kalan maçlar
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 14 kişi için gözaltı kararı!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 14 kişi için gözaltı kararı!
        CHP Ankara İl Başkanı gözaltına alındı
        CHP Ankara İl Başkanı gözaltına alındı
        MİT paylaştı: 86 yıllık istihbaratın raporu
        MİT paylaştı: 86 yıllık istihbaratın raporu
        Hobi bahçesi furyasına sert fren
        Hobi bahçesi furyasına sert fren
        Sözlü savaş kızıştı
        Sözlü savaş kızıştı
        "Kocaelispor benzer bir muamele görecek!"
        "Kocaelispor benzer bir muamele görecek!"
        11 Mart taslağına dikkat!
        11 Mart taslağına dikkat!
        Peruğunu çıkardı
        Peruğunu çıkardı
        Kim bu 'Kara Kızlar?
        Kim bu 'Kara Kızlar?