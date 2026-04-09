Real Madrid- Girona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler ilk 11'de oynayacak mı?
La Liga'nın 31. haftasında Real Madrid, Girona'yı konuk ediyor. İç sahadaki etkili performansıyla dikkat çeken Madrid ekibi, yıldız oyuncularının form grafiğine güveniyor. Sezonun sürpriz ekiplerinden biri olarak öne çıkan Girona ise hızlı hücumları ve disiplinli oyun yapısıyla deplasmanda puan arayacak. Arda Güler'in ilk 11'de forma giyip giyemeceği ise araştırılan konular arasında. Peki, Real Madrid- Girona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler ilk 11'de oynayacak mı?
Eflatun-beyazlılar, 69 puanla ikinci sırada yer alıyor. Rakibi Girona ise 37 puanla 12. sırada bulunuyor.
REAL MADRİD- GİRONA MAÇI NE ZAMAN?
Real Madrid- Girona maçı 10 Nisan Cuma günü (yarın) 22.00'de oynanacak.
REAL MADRİD- GİRONA MAÇI HANGİ KANALDA?
Bernabeu'da oynanacak karşılaşma S Sport Plus, S Sport 2 ve Tivibu Spor 3 kanallarında canlı yayınlanacak.
ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?
Arbeloa yönetiminde performansıyla göz dolduran Arda Güler, düzenli forma şansı buldu. Milli yıldızımızın Girona karşısında ilk 11'de sahada olması bekleniyor.
REAL MADRİD MUHTEMEL 11
Lunin, Carvajal, Militao, Huijsen, Garcia, Valverde, Tchouameni, Thiago, Arda, Mbappe, Vinicius
GİRONA MUHTEMEL 11
Gazzaniga, Martinez, Francwes, Reis, Moreno, Beltran, Witsel, Tsgankov, Martin, Ounahi, Ruiz