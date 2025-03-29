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        Haberler Bilgi Spor Real Madrid- Leganes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı? Real Madrid muhtemel 11

        Real Madrid- Leganes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        İspanya La Liga'da Real Madrid, Leganes'i konuk ediyor. Santiago Bernabeu'da oynanacak karşılaşmada, iki takım da galibiyet için kıyasıya mücadele edecek. Milli futbolcu Arda Güler'in Leganes maçında oynayıp oynamayacağı merak ediliyor. Real Madrid- Leganes maçının yayıncı kuruluşu ve saati yanı sıra Ancelotti'nin kadro tercihi futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Real Madrid- Leganes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın detayları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.03.2025 - 11:20 Güncelleme: 29.03.2025 - 11:20
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        La Liga'nın 29. haftasında Real Madrid ile Leganes karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen eflatun-beyazlılar, evinde galip gelmek istiyor. Carlo Ancelotti'nin ilk 11'inde Arda Güler'in yer alıp almayacağı merak ediliyor. Peki, Real Madrid- Leganes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak, Arda Güler ilk 11’de oynayacak mı? İşte Real Madrid- Leganes maçı hakkında detaylar...

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        REAL MADRİD- LEGANES MAÇI NE ZAMAN?

        Real Madrid- Leganes maçı 29 Mart Cumartesi (bu akşam) 23.00'te oynanacak.

        REAL MADRİD- LEGANES CANLI SKOR DETAY İÇİN TIKLAYIN

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        REAL MADRİD- LEGANES MAÇI HANGİ KANALDA?

        Bernabeu'da oynanacak mücadele S Sport ve dijital platform EXXEN üzerinden yayınlanacak.

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        ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

        Arda Güler son dönemde oynanan maçlarda çok fazla forma şansı bulamıyor.

        Real Madrid’in teknik direktörü Carlo Ancelotti, son olarak ligde oynanan Villarreal maçında Arda Güler'i 83. dakikada oyuna dahil etti.

        Güler'in bu akşam oynanacak mücadeleye de yedek kulübesinde başlaması bekleniyor.

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        REAL MADRİD MUHTEMEL 11

        Lunin, Vazquez, Asencio, Rüdiger, Garcia, Tchouameni, Camavinga, Rodrygo, Bellingham, Vinicius, Mbappe

        6

        LEGANES MUHTEMEL 11

        Dmitrovic, Rosier, Gonzalez, Nastasic, Javi Hernandez, Diaz, Noupa, Tapia, Cisse, Brasanac, Raba

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