        Real Madrid – Monaco maçı saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?

        Şampiyonlar Ligi heyecanı, 7. hafta maçları ile sürüyor. Bu kapsamda Real Madrid sahasında Monaco'yu ağırlıyor. Barcelona'ya karşı alınan 3-2'lik mağlubiyetin ardından hoca değişikliğine giden eflatun-beyazlılar, Monaco karşısında galip gelip Devler Ligi'nde iddiasını sürdürmek istiyor. Santiago Bernabéu'da oynanacak mücadele için geri sayım sürerken, Real Madrid – Monaco müsabakasının başlama saati ve yayıncı kuruluşu gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, "Real Madrid – Monaco maçı saat kaçta, hangi kanalda?" İşte muhtemel 11'ler...

        Giriş: 20.01.2026 - 18:34 Güncelleme: 20.01.2026 - 22:45
        Real Madrid – Monaco maçı için nefesler tutuldu. Xabi Alonso'nun yerine göreve getirilen Alvaro Arbeloa, Devler Ligi sahnesinde Monaco karşısında ilk galibiyetini almak istiyor. Monaco ise zorlu Madrid deplasmanında puan ve puanlar alarak üst sıralara tırmanmanın hesaplarını yapıyor. Peki, "Real Madrid – Monaco maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi Real Madrid – Monaco maçı hangi kanalda?" İşte Real Madrid – Monaco maçı yayıncı kuruluşu...

        REAL MADRİD – MONACO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Real Madrid – Monaco maçı 20 Ocak 2026 Salı günü saat 23.00'te oynanacak.

        Müsabakada Norveçli hakem Espen Eskas düdük çalacak.

        REAL MADRİD – MONACO MAÇI HANGİ KANALDA?

        Santiago Bernabéu’da oynanacak mücadele TRT Tabii'den canlı olarak yayınlanacak.

        ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

        Milli oyuncu Arda Güler’in Monaco karşılaşmasında maça ilk 11’de başlaması bekleniyor

        MUHTEMEL İLK 11'LER

        Real Madrid: Courtois; Valverde, Asencio, Huijsen, Garcia; Camavinga, Tchouameni, Bellingham; Arda Güler, Mbappe, Vinicius Jr

        Monaco: Kohn; Vanderson, Kehrer, Dier, Henrique; Akliouche, Teze, Zakaria, Golovin; Balogun, Biereth

