Real Madrid ile Pachuca FIFA Kıtalararası Kupa final maçında karşı karşıya gelecek. Eflatun-beyazlılar final maçında rakibini mağlup etmek istiyor. Pachuca ise İspanyol ekibi karşısında galip gelmek için sahaya çıkacak. Milli yıldız Arda Güler’in Pachuca maçında ilk 11’de başlayıp başlamayacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Real Madrid Pachuca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte Real Madrid Pachuca maçı canlı izle kanalı, tarihi, saati ve muhtemel 11'leri hakkında detaylar…