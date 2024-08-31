Real Madrid, İspanya La Liga’nın dördüncü haftasında sahasında Real Betis’i konuk edecek. 3 maçta 2 beraberlik 1 galibiyet yaşayan Ancelotti’nin öğrencileri, ligin ilk 3 haftasında 2 kez puan kaybı yaşadı. Eflatun-beyazlılarda Ancelotti’nin kadroda değişiklik yapması bekleniyor. Bu noktada ise gözler milli futbolcumuz Arda Güler’e çevrildi. Yıldız oyuncu, Las Palmas mücadelesinde Modric’in yerine oyuna dahil olmuştu. Peki Real Madrid-Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, Arda Güler ilk 11’de oynayacak mı? İşte, Real Madrid-Real Betis maçı canlı yayın kanalı ve merak edilen tüm detaylar…