Real Madrid - Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler ilk 11'de mi?
Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında RB Salzburg ile karşı karşıya geliyor. Eflatun-beyazlılar, ev sahibi avantajını kullanarak 3 puan almanın hesaplarını yapıyor. Arda Güler'in bu maçta oynayıp oynamayacağı merak ediliyor. Ancelotti'nin kadro tercihi araştırılıyor. Kritik mücadele öncesi İspanyol devi 9 puanla 22. sırada yer alırken, Salzburg ise 3 puanla 33. sırada bulunuyor. Peki, Real Madrid - Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Arda Güler oynayacak mı? İşte, Real Madrid - Salzburg canlı izle linki ve mücadeleye ilişkin detaylar...
Şampiyonlar Ligi 7. hafta maçında İspanyol ekibi Real Madrid, Avusturya temsilcisi RB Salzburg'u konuk ediyor. Bu sezon Devler Ligi'nde beklentilerin uzağında kalan eflatun-beyazlılar, ev sahibi avantajını kullanarak rakibini mağlup etmeyi hedefliyor. Carlo Ancelotti'nin ilk 11'inde Arda Güler'in yer alıp almayacağı merak ediliyor. Peki Real Madrid - Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı, ilk 11’de mi? İşte, Real Madrid - Salzburg maçı canlı izle kanalı ve saati hakkında bilgiler…
REAL MADRİD - SALZBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Real Madrid - Salzburg maçı, 22 Ocak Çarşamba günü TSİ 23:00'te başlayacak.
REAL MADRİD - SALZBURG MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Santiago Barnebau'da oynanacak mücadele, TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.
REAL MADRİD - SALZBURG MAÇI CANLI İZLE
Aşağıda yer alan link aracılığıyla mücadeleyi canlı ve şifresiz olarak takip edebilirsiniz.
https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002
ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?
Son olarak La Liga'da Las Palmas ile oynanan mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Arda Güler, 76. dakikada Brahim Diaz'ın yerine oyuna dahil olmuştu.
Genç yıldızın bu mücadelede oynayıp oynamayacağı merak ediliyor. Güler bu maçın geniş kadrosunda yer alıyor. İspanyol basınında yer alan iddialara göre maça ilk 11'de başlayabilir.
SADECE 3 MAÇ KAZANDI
Real Madrid bu sene Şampiyonlar Ligi'nde kendisinden beklenen performansın çok uzağında. Eflatun-beyazlılar, Devler Ligi'nde geride bırakılan 6 haftalık süreçte 3 galibiyet 3 yenilgi aldı.
Stuttgart, Dortmund ve Atalanta maçlarından galibiyetle ayrılan İspanyol devi; Lille, Milan ve Liverpool karşısında ise sahadan mağlubiyet ile ayrıldı. Bu sonuçla Real Madrid 9 puanla 22. sırada yer alıyor.
RB Salzburg ise 1 galibiyet 5 yenilgiyle 33. basamakta bulunuyor.