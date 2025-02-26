ARDA GÜLER İLK 11'DE Mİ?

Real Madrid'de son dönemde süre bulmakta zorlanan Arda Güler'in bu akşam oynanacak Real Sociedad maçına da yedek başlaması bekleniyor.

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Real Sociedad ile oynanacak karşılaşma öncesinde basın toplantısı düzenledi. İtalyan teknik adam, Arda Güler ile ilgili gelen soruya şu şekilde yanıt verdi:

"Onu az çok mutlu gördüğüm oluyor, bu normal. Oyuncuyu oynamadığı zaman mutlu görmek istemem. Çalışan, öğrenen ve oynamak isteyen bir oyuncu görüyorum. Dünyanın en iyi takımının bir parçası olmak için zamana ihtiyaç var, Rodrygo ve Valverde'de olduğu gibi. Herkes bunu anlamalı."