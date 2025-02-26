Real Sociedad - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İspanya Kral Kupası yarı finali
İspanya Kral Kupası yarı final maçında Real Sociedad, evinde Real Madrid'i konuk ediyor. Reale Arena'da oynanacak karşılaşmada, iki takım da finale yükselmek ve kupayı müzelerine götürmek için kıyasıya mücadele edecek. Milli futbolcu Arda Güler'in Real Sociedad maçında oynayıp oynamayacağı merak ediliyor. Real Sociedad - Real Madrid maçı canlı izle kanalı ve saati yanı sıra Ancelotti'nin kadro tercihi futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Real Sociedad - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın detayları…
Real Sociedad ve Real Madrid, İspanya Kral Kupası yarı final maçında karşı karşıya gelecek. Eflatun-beyazlılar ilk maçta avantajlı bir skor elde etmek istiyor. Carlo Ancelotti'nin ilk 11'inde Arda Güler'in yer alıp almayacağı merak ediliyor. Milli oyuncumuz Arda Güler, İspanya Kral Kupası çeyrek final maçında Leganes deplasmanında oynanan mücadeleye ilk 11'de başlamış ve 76 dakika sahada kalmıştı. Peki, Real Sociedad - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak, Arda Güler ilk 11’de oynayacak mı? İşte Real Sociedad - Real Madrid maçı canlı izle kanalı, tarihi ve saati hakkında detaylar…
REAL SOCİEDAD - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Real Sociedad - Real Madrid maçı, 26 Şubat 2025 Çarşamba günü oynanacak ve saat 23.30’da başlayacak.
REAL SOCİEDAD - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Real Sociedad - Real Madrid maçı, Tivibu Spor 1 kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.
Reale Arena'da oynanacak karşılaşmayı hakem Jose Sanchez'in yönetecek.
REAL SOCİEDAD - REAL MADRİD MAÇI MUHTEMEL 11'LER
REAL SOCİEDAD: Remino, Aramburu, Elustondo, Aguerd, Lopez, Zubimendi, Kubo, Zakharyan, Marin, Gomez, Oyarzabal.
REAL MADRİD: Courtois, Vazquez, Tchouameni, Asencio, Mendy, Valverde, Ceballos, Rodrygo, Bellingham, Vinicius Junior, Mbappe.
ARDA GÜLER İLK 11'DE Mİ?
Real Madrid'de son dönemde süre bulmakta zorlanan Arda Güler'in bu akşam oynanacak Real Sociedad maçına da yedek başlaması bekleniyor.
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Real Sociedad ile oynanacak karşılaşma öncesinde basın toplantısı düzenledi. İtalyan teknik adam, Arda Güler ile ilgili gelen soruya şu şekilde yanıt verdi:
"Onu az çok mutlu gördüğüm oluyor, bu normal. Oyuncuyu oynamadığı zaman mutlu görmek istemem. Çalışan, öğrenen ve oynamak isteyen bir oyuncu görüyorum. Dünyanın en iyi takımının bir parçası olmak için zamana ihtiyaç var, Rodrygo ve Valverde'de olduğu gibi. Herkes bunu anlamalı."
REAL SOCİEDAD - REAL MADRİD MAÇI CANLI İZLE EKRANI
Aşağıda yer alan link aracılığıyla Tivibu Spor kanalına üye olabilir ve karşılaşmayı canlı olarak takip edebilirsiniz.
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