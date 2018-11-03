Real Sociedad - Sevilla maçı öncesi rakamlar

İspanya Primera Lig heyecanı devam ediyor. Real Sociedad, 04 Kasım 2018 Pazar günü Sevilla takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 20:30. Real Sociedad 12 puana sahip olarak 12. sırada yer alırken Sevilla 19 puanda ve 3. sırada. Real Sociedad, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Sevilla, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 151 kodlu maçı oynayanlar; Real Sociedad galibiyet oranı 2.50, beraberlik oranı 3.10, Sevilla galibiyet oranı 2.10. Alt 1.80, üst 1.55 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.05.

Real Sociedad son hafta oynanan Espanyol maçında 2-1 yenildi.

Sevilla, Valencia karşılaşmaında 0-2 yenildi.

Real Sociedad, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Real Sociedad, kendi sahasında 3 gol attı, 5 gol yedi.

Sevilla, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 2 mağlubiyet elde etti. Sevilla, deplasmanda 15 kez ağları sarsarken, 9 kez topu kendi kalesinde gördü.

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