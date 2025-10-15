Habertürk
        Realite şov yıldızı ve milyarder girişimci Kylie Jenner şarkıcılığa soyundu - magazin haberleri

        Kylie Jenner şarkıcılığa soyundu

        Realite şov yıldızı olarak ünlendikten sonra kozmetik şirketi kurup milyarderliğe yükselen Kylie Jenner, bu defa müzik dünyasına girdi. Jenner'ın şarkıcılığına tepki büyük: Bu işi profesyonel müzisyenlere mi bıraksan?

        Giriş: 15.10.2025 - 16:56 Güncelleme: 15.10.2025 - 16:56
        Kardashian/Jenner ailesinin en küçük kızı olan Kylie Jenner, küçük bir çocukken realite şov yıldızı olarak girdiği şöhret dünyasında, sosyal medya fenomeni ve milyarder bir girişimci olarak yerini kalıcılaştırdı.

        Kendine ait markasının ürünlerine modellik yapmasıyla tanınan Jenner, genç milyarderler listesine giriş yapmasının ardından üst üste beş kez kendi servetini yapan kadınlar listesinde zirvede kaldı.

        İki çocuğunun babası olan Travis Scott'tan ayrıldıktan sonra şimdi oyuncu Timothee Chalamet ile mutlu birlikteliğiyle magazin manşetlerini süsleyen Jenner, yeni bir girişimiyle gündemde.

        28 yaşındaki Jenner, müzik grubu Terror Jr'ın 'Fourth Strike' adlı yeni şarkısına sesiyle katılarak resmen müzik sahnesine adım attı. Şarkı, yaklaşık 10 yıl önce Kylie Jenner'ın güzellik markasına ait dudak parlatıcılarının lansmanı için bir reklam kampanyasında yer alan Terror Jr'ın 'Three Strikes' şarkısının devamı niteliğinde.

        Şarkının sonunda kısa bir bölüm söyleyen Jenner, bu bölümü 'King Kylie' (Kral Kylie) adını fısıldayarak bitiriyor. Sesine güvenmediği için çok fazla autotune (dijital ses düzeltme) kullanan Jenner, şarkısında "Dokun bana bebeğim / Bana bebeğin olduğumu söyle / Adını vücudumun her yerine yaz / Sınırı aşarım, tekrar yapabilirim / Sadece nasıl biteceğini görmek için bilerek yaparım” sözlerini kullanıyor.

        Jenner'ın müzik dünyasına girişine yönelik tepkiler karışık. Ancak şarkıcılığını beğenen hayranları Jenner'a övgüler yağdırırken, dinleyenlerin büyük bir kısmı "Müzik işini profesyonel müzisyenlere mi bıraksan?" şeklinde yorumlar yaptı. Dinleyenler, Jenner'ın müziğe değil kozmetik işine odaklanması gerektiği şeklinde mesajlar yazdı.

