Recep ayı ibadetleri: Üç aylar Recep ayı ilk gecesi namazı kaç rekattır ve nasıl kılınır?
Mübarek üç ayların kapısını aralayan Recep ayı için geri sayım sona eriyor. Manevi atmosferiyle İslam dünyasında ayrı bir yere sahip olan bu özel zaman dilimi, ibadetle geçirilen geceler ve artan kulluk bilinciyle karşılanıyor. Recep ayının başlamasıyla birlikte müminler, Ramazan'a daha bilinçli ve hazırlıklı girebilmek için yapılabilecek ibadetleri, tutulabilecek nafile oruçları ve bu aya özgü duaları araştırmaya başladı. İşte Recep ayı namazı ve ibadetleri...
İslam âleminde rahmet, mağfiret ve bereket aylarının habercisi olarak kabul edilen Recep ayı, üç ayların manevi yolculuğunu başlatıyor. Kalplerin arınmasına, ibadetlerin artmasına vesile olan bu mübarek ayda, özellikle ilk gece ve kandil geceleri büyük önem taşıyor. Recep ayının gelişiyle birlikte “Hangi ibadetler yapılmalı, hangi dualar okunmalı?” soruları gündeme gelirken, dinî kaynaklarda yer alan tavsiyeler yol gösterici oluyor. İşte detaylar...
RECEP AYINDA ORUÇ TUTULUR MU, KAÇ GÜN TUTULMALI?
Recep ayında oruç tutmak çok faziletli bir nafile ibadettir. Peygamber Efendimiz (S.A.V), bu ayda oruç tutulmasını tavsiye etmiştir. Diyanet bu mübarek aylarda tutulacak oruçları şöyle açıklıyor:
Halk arasında üç aylar diye bilinen Receb, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), Receb ayı girdiğinde "Allah'ım! Receb ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." diye dua etmiştir. (Taberânî, el-Mu'cemü'l-evsat, 4/189 [3939]; Beyhakî, Şu'abü'l-îmân, 5/348-349 [3534]) Ramazan ayında oruç tutmak farzdır. (el-Bakara, 2/184-185) Receb ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamber'in (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nâfile oruç tuttuğu, ancak Ramazan'ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır. (Buhârî, Savm, 52-53 [1969-1973]; Müslim, Sıyâm, 173-179 [1156-1157]; Ebû Dâvûd, Savm, 54 [2428]; İbn Mâce, Sıyâm, 43 [1741]) Bu itibarla, Receb ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nâfile oruç tutabilir.
RECEP AYI NAMAZI NASIL KILINIR?
Bu ayda kılınacak nafile namazlar, kişinin Allah'a yakınlaşmasına vesile olur:
İlk Gece Namazı: Recep ayını karşılayan ilk gece 20 rekat nafile namaz kılınması tavsiye edilir (İkişer rekatta bir selam vererek).
30 Rekatlık Hacet Namazı: Recep ayının bütününe yayılan bu namaz; ilk 10 gün, ikinci 10 gün ve son 10 gün olmak üzere 10'ar rekat şeklinde kılınır. Her rekatta 1 Fatiha, 3 İhlas ve 3 Kafirun suresi okunur.
Teheccüd Namazı: Gece ibadetlerinin en güzeli olan teheccüd, bu mübarek ayda manevi derecenin yükselmesine yardımcı olur.
RECEP AYI ZİKİRLERİ VE TESBİHLERİ
Her 10 günde bir çekilmesi tavsiye edilen özel tesbihler şunlardır:
İlk 10 Gün: 100 defa "Sübhânallâhi'l-Hayyi'l-Kayyûm" (Hayy ve Kayyum olan Allah'ı tesbih ederim).
İkinci 10 Gün: 100 defa "Sübhânallâhi'l-Ehadi's-Samed" (Tek ve her şey kendisine muhtaç olan Allah'ı tesbih ederim).
Son 10 Gün: 100 defa "Sübhânallâhi'l-Gafûri'r-Rahîm" (Bağışlayan ve merhamet eden Allah'ı tesbih ederim).
ÜÇ AYLAR İBADETLERİ
Recep ayı duası ("Allahümme bârik lenâ fî recebe ve şa'bân ve belliğnâ ramazân." (Allah'ım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır.) ile karşılanan bu özel üç aylarda bol bol yapılması tavsiye edilen ibadetler şöyle:
İstiğfar: Recep ayı bağışlanma ayıdır. "Estağfirullah" zikrini dilimizden düşürmemek gerekir.
Kur'an-ı Kerim: Bol bol Kur'an okuyarak ruhu Ramazan'a hazırlamak.
Sıla-i Rahim: Akraba ve dostları arayıp sormak, gönül almak.
Sadaka: Yoksullara ve öğrencilere yardımda bulunarak paylaşmanın bereketini yaşamak.