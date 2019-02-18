Hafta sonu sinema sektörü fena karıştı.

'Organize İşler - Sazan Sarmalı'nın sinema salonlarındaki gösteriminin ikinci haftasında VOD platformu Netflix'te yayınlanması şoke etti.

Sinema salonu sahipleri, filmin Netflix'te yayınlanmasının etik olmadığına yönelik açıklama yaparken ticari kayba uğradıklarını dile getirdi.

En çok merak edilen konu ise BKM'nin diğer filmlerinin yanı sıra gösterime girecek olan 'Recep İvedik 6', 'Karakomik Filmler' ve 'Mucize 2: Aşk'ın da VOD platformlarında yayınlanıp yayınlanmayacağıydı.

Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre Şahan Gökbakar - Togan Gökbakar, 'Recep İvedik 6'yı, Mahsun Kırmızıgül - Murat Tokat ise 'Mucize 2: Aşk'ı VOD platformuna satmadı. Bu filmler izleyiciyle sinema salonlarında buluşacak.

BKM de 'Organize İşler - Sazan Sarmalı'ndan başka hiçbir filmini VOD platformuna satmadı.

BKM'nin bu sezon gösterime girecek olan diğer 4 filmi sinema salonlarında olacak.

BKM'nin konuyla ilgili açıklama yaptı.

'Organize İşler - Sazan Sarmalı', özel bir durumdan dolayı Netflix'e satıldı.

BKM, 'Organize İşler - Sazan Sarmalı', Netflix'e satmadı, satmıştı.

Güney Kore menşeli Mars Cinema Group ile yaşanan anlaşmazlık nedeniyle filmin sinema salonları için akıbetinin ne olacağı, anlaşmazlığın ne zaman son bulacağı belli değilken, kısacası yeni sinema yasası henüz çıkmamışken satılmış, yayınlanma tarihi belirlenmişti.

BKM ile Netflix'in anlaşma yapmasından sonra yeni sinema yasası çıktı.

Yasanın çıkarak kampanyalı bilet sorunu ortadan kalkınca 'Organize İşler - Sazan Sarmalı', sinema salonlarında gösterime çıkarıldı.

Kısacası, bir filmin hem sinemada hem de dijital platformda aynı anda izleyiciye sunulması sadece 'Organize İşler - Sazan Sarmalı'na özel bir durum oldu.



Peki, sinemada yaşanan kriz tarih tarih neler yaşandı?



19 Eylül 2018...

Şahan Gökbakar, Necati Akpınar, Timur Savcı, Muzaffer Yıldırım ve Cem Yılmaz, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u makamında ziyaret ederek hem bakan olmasını tebrik etti hem de film biletlerinin kampanyalı olarak satılmasını ve hasılatlarını net olarak göremediklerini dile getirdiler.

24 Aralık 2018...

'Organize İşler - Sazan Sarmalı'nın gösterimi ertelendi.

BKM, filmlerinin gösterime girdiği sinema salonu zinciri Mars Cinema Group ile aralarındaki anlaşmazlık nedeniyle filmin gösterim tarihini ertelediğini açıkladı.



Anlaşmazlığın nedeni;

BKM, film biletlerinin patlamış mısır ve içecek ile kampanyalı şekilde satılmasının kendi hasılatlarını net olarak görmelerine engel olduğunu ve bilet ücretlerine zam yapılmasına rağmen yapımcı payının 5 yıldır aynı kalmasından şikayet ederek mevcut bilet payıyla film çekmenin mümkün olmadığını belirterek 'Organize İşler - Sazan Sarmalı'nı planlanan tarih olan 1 Ocak'ta gösterime çıkarmadı.

BKM'nin bu kararını aynı konulardan şikayetçi olan ve Cem Yılmaz, Şahan Gökbakar ve Mahsun Kırmızıgül destekledi.



2 Ocak 2018...

Yapımcıların şikayetçi olduğu kampanyalı bilet uygulamasını ve reklam sürelerini kısaltacak olan, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan, Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Yeni sinema yasası, yapımcıların hasılatlarını net olarak görebilmeleri için bakanlık tarafından geliştirilecek yeni yazılımın kullanılmasını da içeriyor.



8 Ocak 2019...

Cem Yılmaz, 'Karakomik Filmleri'n gösterim tarihini 18 Ocak'tan ileri tarihe erteledi.

9 Ocak 2019...

Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda kabul edildi.



18 Ocak 2019...

Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.



29 Ocak 2019...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sinema sektörü temsilcilerini kabul etti. Erdoğan, görüşme sırasında yeni sinema yasasını da imzaladı.

30 Ocak 2019...

Son dakika haberine göre; Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanun, yasalaştı ama yapımcıların kampanyalı bilet sorunu temmuz ayına kadar çözülmüş değil.

Çünkü yasa çıkamadan önce satılan 7 milyon kampanyalı bilet 1 Temmuz'a kadar gösterime giren filmler için uygulanmaya devam edecek.

Bunun yanı sıra yapımcıların hasılatlarını net olarak görmelerini sağlayacak yazılım da henüz işlevsel hale gelmedi.



1 Şubat 2019...

'Organize İşler - Sazan Sarmalı', 1400 salonda gösterime girdi.

Şahan Gökbakar, Cem Yılmaz ve Mahsun Kırmızıgül, 'Organize İşler - Sazan Sarmalı'nın özel gösterimine katıldı.

4 Şubat 2019...

'Organize İşler - Sazan Sarmalı', 923.663 kişiyle Yılmaz Erdoğan'ın en iyi açılış yapan filmi oldu.



8 Şubat 2019...

Şahan Gökbakar, 'Recep İvedik 6'yı gösterime çıkarmayarak vizyon tarihini erteledi.



14 Şubat 2019...

'Organize İşler - Sazan Sarmalı', bir VOD platformu olan Netflix'te yayınlandı.



17 Şubat 2019...

SİSAY (Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği),‘Organize İşler Sazan Sarmalı'nın sinema salonlarında gösterimdeyken Netflix'te yer alması konusunda bir açıklama yaparak 'Organize İşler - Sazan Sarmalı', bir VOD platformunda yayınlanmasına 'Bu Türk sinemasına bir darbedir' yorumunu yaptı.

Televizyon ve Sinema Film Yapımcıları Meslek Birliği Başkanı Birol Güven de yaptığı yazılı açıklamada, gelişmenin sektöre telafisi olmayan zararlar vereceğinin altını çizdi.









































