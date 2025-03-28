Recep Uçar: Çok pozisyon vermedik

Süper Lig'in 29'uncu haftasında Konyaspor, sahasında Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup etti.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, karşılaşmayı değerlendirdi.

Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, taraftara bayram hediyesi verdiklerini belirterek, ''Beşiktaş maçı sonrası, maçın galibiyetinin anlamlı olabilmesi adına, bugün kazanmamız gereken bir maçtı. Baktığımızda bence çok istediğimiz iyi mücadele ettiğimiz, elimizden geldiğince iyi oynadığımız ve sonunda da hak ederek kazandığımız bir maç. Ondan dolayı bütün Konyaspor taraftarına da bugün itibariyle bir bayram hediyesi verdiğimiz için de mutluyuz. Onlara armağan ediyoruz. Çünkü çok hak etmişlerdi. Özellikle Beşiktaş maçında ve bundan önceki maçlarda verdikleri destekle, bugün bu mücadeleyi gösteren bütün oyuncularımı, yürekten canı gönülden kutluyorum'' dedi.

"ÇOK POZİSYON VERDİĞİMİZİ DÜŞÜNMÜYORUM"

Gaziantep FK’nın ligde formda olan takımlardan birisi olduğunu belirten Uçar, ''Zor bir maç bizi bekliyordu. Kolay olmayacağını biliyorduk ama baktığımızda ilk yarı oyuna daha iyi başlayan ekip bizdik. İlk 20 dakikada Melih'in bir şutu oldu. Aleksic, Jevtovic ve Nikola ile nete yakın pozisyonlarımız oldu ama değerlendiremedik. O bölümde çok bir pozisyon verdiğimizi düşünmüyorum. İkinci yarı 45-60 arası dengeli bir oyun vardı. Biz de çok üretemedik, rakibe de veremedik, ama sonrası 67'de bir taç organizasyonunda bizim adımıza bugün etkili olan oyuncularımızdan Yusuf'un asistiyle Kramer'le bulduğumuz golle öne geçtik. O bizim direnme gücümüzü biraz daha arttırdı. Sonrasında yaptığımız değişikliklerle oyunu tutmaya çalıştık. Onlar risk aldık. Biz direndik. O bölümde Keyta ile yakaladığımız pozisyonlar oldu. Bugün iki tane direkten topumuz oldu. Çok pozisyon verdik mi? Birkaç şut var ama yüzde 100 anlamında çok pozisyon verdiğimizi düşünmüyorum. Bu kadar kaliteli bir Gaziantep takımına karşı, bence o anlamda bizim adımıza güzel olan şey buydu. Neticesinde de haklı olarak alınan bir üç puan” diye konuştu.