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        Recep Uçar'dan hakem tepkisi

        Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, 1-0'lık Galatasaray mağlubiyetinin ardından hakem yönetimini eleştirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.01.2025 - 22:42 Güncelleme: 25.01.2025 - 22:42
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        Recep Uçar'dan hakem tepkisi!
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        Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray'a 1-0 yenilen Konyaspor'un teknik direktörü Recep Uçar, hakem yönetimine tepki gösterdi.

        "BUGÜN EN KÖTÜ YAPTIĞIMİZ ŞEY FİNAL PASLARI"

        Maç değerlendirmesini yapan Uçar, "Galatasaray çok güçlü takım, burada namağlup takım. Amacımız onların oynatacağı oyunu değil kendi oyunumuzu oynamak, kazanmak için geldik demiştim. İlk dakikadan bunu hissettirdik. Ön alan baskılarıyla... Galatasaray üçüncü bölgede kaliteli. Mertens, Barış, Osimhen, Yunus... Hepsi birbirinden değerli, kaliteli ve çok kolay final yapacak oyuncular. Onları kendi kalemize en az seviyede getirmekti. Galatasaray'a burada bu kadar ön alan baskısı yapan olmamıştır. Ben geldikten sonra ne hikmetse 5. penaltı, benim şanssızlığım... Bugün en kötü yaptığımız şey final pasları, doğru yapamadık. İkinci yarıda mentalitemizi değiştirmedik. Baskılı oyundu. 1-2 pozisyon verdik. Geçişte finalleri yapsak, son vuruşları yapsak... Bunları yapmadık. Çataçat oyunda, sonda 3 forvete döndük. Tüm riskleri aldık. Nihayetinde bulamadık. Genel anlamda bunu söyleyebilirim. Oyuncularımı mücadele, özveri, plana sadakat anlamında teşekkür ediyorum. İyi oynadılar. Galatasaray'ı ve Okan Hoca'yı tebrik ediyorum. Maçla alakalı söyleyeceklerim bu kadar." dedi.

        HAKEM TEPKİSİ

        Hakem Halil Umut Meler'in performansını eleştiren Uçar, "Başka şeylerle alakalı görüşümü söylersem, maç dışında... Ben geldiğimden beri, renk forma ayrımı yapmadan söylüyorum. Griler hiç lehime çalınmıyor. Hep aynı fikirdeyim. Siz de şahitsiniz. Ahmed Kutucu hayırlı uğurlu olsun, hakem sahada kalması için mücadele etti, becerdi. Bazı pozisyonlar var. Değerlendirilmesi lazım. Oyunun konuşulması gereken bir maç, farkındayım. 2 hafta önce yaptığım tespitin arkasındayım. Başka bir detay daha vereyim, eğer biz bugün maçı 1-1 yapsak 6 dakika uzatma verilen maçta, sakatlık oldu 1-1,5 dakika. top toplayıcıdan dolayı kriz yaşadık 1-1,5 dakika. Oynanan süre 51 saniye. Baskı altında kaldıkları için o da maçı bir an önce bitirmek istedi Halil Hoca." sözlerini sarf etti.

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