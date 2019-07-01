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Red Bull Car Park Drift'in şampiyonu Fahimreza Keykhosravi oldu

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ve Drift Kulübü ortaklığı ve Falken sponsorluğunda TOSFED Körfez Yarış Pisti’nde Türkiye’nin en yetenekli drift pilotlarını buluşturan Red Bull Car Park Drift Türkiye Finali’nde Fahimreza Keykhosravi, Türkiye şampiyonu oldu.

Fahimreza Keykhosravi

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin en iyi drift pilotları, Red Bull Car Park Drift Türkiye Finali’nde kozlarını paylaştı.

TOSFED Körfez Yarış Pisti’nde düzenlenen organizasyonda, Türkiye’nin en yetenekli drift pilotları binlerce motor sporları hayranına "unutulmaz" anlar yaşattı.

Büyük bir rekabet içerisinde geçen mücadele sonrası Fahimreza Keykhosravi, Red Bull Car Park Drift Türkiye şampiyonu oldu. 400 üzerinden 371 puan almayı başaran Fahimreza’yı, Ali İnal ikinci ve İbrahim Yücebaş da üçüncü olarak takip etti. İlk 3'e girenler, 1 Eylül’de İstanbul’da gerçekleştirilecek Red Bull Car Park Drift Dünya Finali’nde Türkiye’yi temsil etme hakkını elde etti.

Otomobil sporlarının en dikkati çeken dallarından biri olan drift branşının Türkiye’deki en büyük organizasyonu Red Bull Car Park Drift Türkiye Finali’nde şampiyon olan Fahimreza Keykhosravi’ye ödülünü TOSFED Sportif Direktörü Murat Kaya, ikinci olan Ali İnal’a ödülünü Lift Content Factory Kurucusu Ömer Erdem ve üçüncü olan İbrahim Yücebaş’a ödülünü de Drift Kulübü Başkanı Burak Ünal verdi.

Yetenekli yarışçıların hünerlerini sergilediği yarışta, etkinliğin sportif direktörü dünyaca ünlü Red Bull sporcusu Abdo Feghali ve mücadeleye katılan 3 kadın pilot Burcu Çetinkaya, Ülkü Erçoban ve Tuba Bora da binlerce seyirci önünde gösteri performansı gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, driftin, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de büyük bir ilgi gördüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Drift branşına ayrı bir renk ve heyecan getiren Red Bull Car Park Drift organizasyonu, hem katılımcılara hem de izleyenlere adrenalin dolu bir hafta sonu yaşattı. Ülkemizde başta drift olmak üzere motor sporlarının gelişimine büyük katkı sağlayan Red Bull'a çok teşekkür ediyoruz. 1 Eylül’de İstanbul’da ev sahipliği yapacağımız Red Bull Car Park Drift Dünya Finali organizasyonuna ve ülkemizi temsil edecek sporcularımıza şimdiden başarılar diliyorum."

Red Bull sporcusu ve yarış direktörü Abdo Feghali de çok keyifli bir Red Bull Car Park Drift Türkiye Finali gerçekleştirdiklerini aktararak, "Türkiye’deki birçok drift tutkunu bu organizasyonu çok sevdi. Yarışa olan ilgi de bunun ispatı zaten. Umuyorum ki Türkiye'de daha fazla Red Bull Car Park Drift yarışı yapabiliriz. Bu sayede insanlar kendi arabalarında ufak modifiyeler yaparak, çok büyük bir maliyet altına girmeden, güvenli alanlarda drift yapabilirler. Red Bull Car Park Drift ile tutku ve yeteneği olan herkesten şampiyonlar çıkarmaya yardım ediyoruz. 1 Eylül’de İstanbul’da gerçekleştireceğimiz Red Bull Car Park Drift Dünya Finali’ne herkesi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kuveyt'te 1 Şubat’ta başlayan Red Bull Car Park Drift’in 2019 şampiyonu İstanbul'da belli olacak. 12 ülkede yapılacak ülke finalleri sonrasında belli olan 20 pilot, 1 Eylül 2019'da Türkiye’nin ev sahipliğindeki Red Bull Car Park Drift Dünya Finali’nde driftin en iyisi olmak için mücadele edecek.

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