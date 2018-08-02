sms hack
Teknoloji
Haberler > Ekonomi > Teknoloji > Reddit'i SMS de koruyamadı! Hacker'lar hesaplara girmeyi başardı

Reddit'i SMS de korumadı! Hacker'lar hesaplara girmeyi başardı

Forum yapısını farklılaştırarak tüm dünyanın kullandığı bir sosyal ağa dönüşen ve aylık 330 milyon kullanıcı sayısıyla Twitter'a yaklaşan Reddit, hacker kurbanı oldu. İki faktörlü koruma, yani parolaya ek olarak kısa mesajla telefona gelen parolayı girerek sisteme girilmesine karşın, hacker'lar SMS sistemini de kandırmayı başardı. Bu gelişme, aynı sistemi kullanan birçok banka için de yapılabilir. Ancak sitelerin kendisini korumanın başka bir yolu daha var

02.08.2018 - 09:45 | Güncelleme: HABERTURK.COM

İnternet dünyasında popüler olmanın getirdiği dezavantajlardan birisi de hacker'ların hedefine yerleşmek. Reddit'in de başına gelen, böyle bir talihsizlik; ancak işin altında bugüne kadarki benzerlerinden önemli bir fark bulunuyor. Reddit'in teknolojiden sorumlu üst düzey yöneticisi (CTO) Christopher Slowe, hack olayıyla ilgili yaptığı açıklamada, olayın 14-18 Haziran tarihleri arasında gerçekleştiğini ve az sayıda kullanıcının kişisel verilerine erişildiğini söyledi.

 

HANGİ BİLGİLERE ERİŞTİLER?

Aslında sitenin kurulduğu 2005 yılından 2007 yılına kadar kayıt edilen her hesabın kullanıcı adı, e-posta adresi, şifreli parolası ve özel mesajları (bu zaman aralığında) erişilebilir duruma geldi.

Burada etkilenen ana grup 2007 yılının mayıs ayından önce siteye kayıt olanlar olsa da, 3-18 Haziran arasında Reddit'ten (noreply@redditmail.com adresinden) bir içerik özeti e-postası aldıysanız, hacker'lar kullanıcı adınızı ve e-posta adresinizi eşleştirmiş ve verilerinize erişmiş olabilir.

EN POPÜLER 5 SİTEDEN BİRİ OLDU

Olayın tam da Reddit'in iş modelini değiştirerek, hedefli reklamlarla gelir elde etmeye dönme kararı sırasında gerçekleşmesi manidar. Bundan 2,5 ay önce ilk kez bir güvenlik şefi pozisyonu açtıklarını belirten Slowe, bu kişiyi ateşe atmak istemediklerini belirtti. Ancak Reddit, Bulut Güvenlik Mühendisi, Tehdit Tespit Otomasyon Mühendisi alarak güvenliği daha da güçlendireceklerini belirtti.

Reddit, son dönemdeki yükselişiyle internetin en popüler beş sitesinden birisi olurke, 200 milyon dolarlık değerlemesini de geçen yıl içinde 1,8 milyar dolara kadar çıkarmayı başardı. Şirket Twitter kadar popüler olmayı başarmıştı. Aylık 350 milyona yaklaşan Twitter aktif kullanıcı sayısına karşın, Reddit 330 milyon aylık aktif kullanıcıyla internetin ilk beşine girmeyi başardı.

KISA MESAJLA GELEN PAROLALAR NASIL KIRILDI?

Şirket, hack sonrasında kullanıcılarına bilgilendirme mesajı gönderirken, iki faktörlü güvenlik yapısının da değişme sinyali geldi.

Zira, hacker'lar "SMS intercept" adlı yöntemle, çalışan hesaplarına giriş yapmak için telefon numaralarını taklit ederek gönderilen güvenlik parolalarını almayı başarmışlar. Bu, günümüzde Facebook, Google, Twitter gibi sosyal ağlarda, bankalarda kullanılan bir yöntem ve bunun kırılması, aslında güvenlik kavramının internet çağında ne kadar hızlı değişebileceğini gösterdi.

SMS'TEN DAHA İYİ BİR ÇÖZÜM: TOKEN!
Peki şimdi ne olacak? SMS'i devreden çıkarıyorsak, ne kullanacağız?

Aslında, Google kısa süre önce bir başka güvenlik katmanını kullanmaya başlayan bir çözüm tanıttı. "Token" yani "imge" bazlı kimliklendirme yöntemi, bir fiziksel cihaz kullanımını öngörüyor. Yani sisteme parolanızı girdikten sonra, kişinin siz olduğunu belirten fiziksel bir cihazı sisteme takıyorsunuz.

Bu, şu anda bir USB disk biçiminde bir cihaz ve aslında karşı tarafın doğrulayabileceği bir şifreleme anahtarı içeriyor. Böylece parolanızı birisi ele geçirse bile bu anahtar olmadan sisteme giremiyor. SMS gibi dışarıdan erişilebilen bir cihaza bağımlı olmayınca da, hack ihtimali büyük ölçüde ortadan kalkıyor.

KORUNMAK İÇİN NE YAPMAK GEREKİYOR?

Banka hesabı da dahil hesaplarınızı korumak için mutlaka iki adımlı doğrulama kullanın. Bankaların işlemler için bilgilendirme mesajlarını etkinleştirin ve özellikle belirli limitlerin üzerindeki her işlem için telefonunuza mesaj gelmesini talep edin.

Ayrıca, bir siber güvenlik klasiği olacak ama aynı parolaları kullanmayın ve kendinize tahmin edilemeyecek, karmaşık parolalar belirleyin. Parolalarınızı geri getirmekte ya da yeniden belirlemekte kullanılan güvenlik sorularını da tahmin edilmeyecek sorular olarak seçmenizde fayda var.

Akıllı telefonunuzda ise bilmediğiniz yazılımları kurmamanız iyi olacaktır. Android'de uygulama mağazası dışında yazılım kurmayın ve bir güvenlik yazılımı edinin. 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.