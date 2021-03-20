Redmi Note 10 Pro özellikleri nelerdir? Redmi Note 10 Pro fiyatı nedir? Akıllı telefon sahibi olmak isteyenler tarafından merak konusu oldu. Xiaomi'nin kısa bir süre önce tanıtımının yaptığı Redmi Note 10 serisi, 25 Mart tarihinde Türkiye'ye geliyor. İşte Redmi Note 10 Pro ile ilgili merak edilenler...

REDMİ NOTE 10 PRO ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

120Hz Full HD+ çözünürlüklü AMOLED ekran, stereo hoparlörler, 33 watt hızlı şarjlı 5.020mAh pil, 108MP kamera ve Snapdragon 732G işlemci telefonun donanım tarafında ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor.

Teknik özellikler;

6,67 inç büyüklüğünde Full HD + (1080 × 2400 piksel) 20: 9 AMOLED ekran, HDR10 +, 1200 nit parlaklık,% 100 DCI-P3 renk gamı, Corning Gorilla Glass 5 koruma, 120 Hz yenileme hızı

Sekiz Çekirdekli (2.3GHz Çift + 1.8GHz Hexa Kryo 470 CPU) Snapdragon 732G 8nm işlemci, Adreno 618

6GB LPDDR4X RAM / 64GB (UFS 2.2) depolama ile, 6GB / 8GB LPDDR4X RAM / 128GB (UFS 2.2) depolama, microSD ile 512GB’a kadar genişletilebilir bellek

Android 11 tabanlı MIUI 12, MIUI 12.5’e yükseltilecek

Çift SIM (nano + nano + microSD)

F/1.9 diyafram açıklığına sahip Samsung HM2 sensörlü 108MP ana kamera, LED Flaş, 8MP 120 ° ultra geniş sensör, 2MP derinlik ve 5MP telemakro kamera

16 MP ön kamera

Yana monte parmak izi sensörü, IR sensörü

3,5 mm kulaklık girişi, Stereo hoparlörler, Yüksek Çözünürlüklü ses

Suya dayanıklılık (IP52)

Boyutlar: 164.5 × 76.15 × 8.1mm; Ağırlık: 192g

Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz, Bluetooth 5, GPS / GLONASS / Beidou, USB Type-C

33W hızlı şarjlı 5020mAh batarya

REDMI NOTE 10 FİYATLARI NEDİR?

Redmi Note10 serisindeki modellerin Türkiye fiyatı henüz belli değil. Telefonların yurt dışı fiyatları ise şu şekilde:

Redmi Note 10:

4 GB RAM + 64 GB depolama: 164 dolar

6 GB RAM + 128 GB depolama: 192 dolar



Redmi Note 10 Pro:

6 GB RAM + 64 GB depolama: 219 dolar

6 GB RAM +128 GB depolama: 233 dolar

8 GB RAM +128 GB depolama: 261 dolar



Redmi Note 10 Pro Max:

6 GB RAM + 64 GB depolama: 260 dolar

6 GB RAM + 128 GB depolama: 274 dolar

8 GB RAM + 128 GB depolama: 301 dolar