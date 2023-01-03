TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarına göre memur ve memur emeklinin 2023 yılı ilk altı aylık dönemde alacağı maaş zammında enflasyon farkı 15,4 oldu. Bu rakama ek refah payı ödemesinin yapılması da bekleniyor. Peki Refah payı nedir, ne demek ve 2023 Refah payı ne kadar oldu?