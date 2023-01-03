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Refah payı nedir, ne anlama gelir? 2023 refah payı nasıl hesaplanır?

2023 refah payı ile ilgili araştırmalar iyice artmış durumda. Yurt genelindeki binlerce vatandaşımızı yakından ilgilendiren konuya ilişkin tüm bilgileri bir araya getirdik. İşte, refah payı nedir, ne anlama gelir ve 2023 refah payı nasıl hesaplanır sorularının cevapları...

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  • Refah payı nedir, ne anlama gelir? 2023 refah payı nasıl hesaplanır?

    TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarına göre memur ve memur emeklinin 2023 yılı ilk altı aylık dönemde alacağı maaş zammında enflasyon farkı 15,4 oldu. Bu rakama ek refah payı ödemesinin yapılması da bekleniyor. Peki Refah payı nedir, ne demek ve 2023 Refah payı ne kadar oldu?
  • Refah payı nedir, ne anlama gelir? 2023 refah payı nasıl hesaplanır?

    MEMUR VE EMEKLİ İÇİN 6 AYLIK ZAM ORANI BELLİ OLDU

    Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklamasının hemen ardından SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin yanı sıra, memur ve memur emeklileri için 6 aylık zam oranı da netlik kazanmış oldu.
  • Refah payı nedir, ne anlama gelir? 2023 refah payı nasıl hesaplanır?

    Bu kapsamda; SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon farkından dolayı alacağı zam oranı yüzde 15,38 olarak açıklandı. Memur ve memur emeklisi ise yüzde 7’lik enflasyon farkının yanı sıra yüzde 8’lik toplu sözleşme zammı ile birlikte yüzde 16,40 zam alacaklar.

    Memur, sözleşmeli ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta almış olacaklar.
  • Refah payı nedir, ne anlama gelir? 2023 refah payı nasıl hesaplanır?

    REFAH PAYI NEDİR, NE DEMEK?

    Refah Payı, memur, işçi ve emekliler aldıkları maaşlarının enflasyon oranı düşüldükten sonra, yapılan artıştan hesaplanarak ödenen miktardır. Yine çok kullanılan "Seyyanen" ise eşit bir biçimde anlamına gelmektedir.
  • Refah payı nedir, ne anlama gelir? 2023 refah payı nasıl hesaplanır?

    Refah payı, çalışanların enflasyon oranında zam almalarına rağmen olası kur, fiyat vb gibi dalgalanmalardan korunup, mağdur olmamaları için hayata geçirilmiş bir uygulamadır.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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