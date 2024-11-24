Sıradan, rastgele yapılan masajların yanı sıra uzman ellerde kontrollü bir şekilde yapılan masaja verilen isim refleksoloji'dir. Refleksoloji ile ilgili detaylara bakalım.

REFLEKSOLOJİ NEDİR?

Refleksoloji; ayak, el ve kulaklarda bulunan özel refleks noktalarına basınç uygulayarak bu noktalarla bağlantılı olan organ ve sistemlerin tedavi edilmesini amaçlayan bir yöntemdir. İlk kez 5000 yıl önce Çin’de uygulanmaya başladığı düşünülen refleksolojinin uygulandığına dair ilk kanıt ise Mısır papirüslerinde ortaya çıkmıştır. 20. yüzyılda ise Dr. William Fitzgerald ayakta bulunan bazı noktalarla organların bağı olduğunu keşfetmiş, el ve ayaklarda bulunan noktaları haritalandıran fizyoterapist Eunice Ingham ise refleksolojinin temellerini atmıştır. Refleksoloji; tamamlayıcı, destekleyici ve güvenilir alternatif tıp yöntemlerinden biri olarak günümüzde yaygın olarak kullanılmaktadır.

REKLAM FAYDALARI NELERDİR? Refleksoloji, daha az stresli, rahat ve enerjik hissetmeyi amaçlar ve sağlar. Kronik bir rahatsızlığı olan kişiler için bu durum daha farklı olabilir ve uzman doktor desteği alınması gerekebilir. Bunun yanında refleksoloji terapisinin psikolojik açıdan iyilik duygularını artırarak ve insanların duygu durumlarını yönetmelerini kolaylaştırdığı bilinmektedir. Refleksolojinin sağlık açısından faydaları şöyle sıralanır:

- Strese karşı rahatlama sağlar - Acı yönetimi oluşturur - Uyku kalitesine destek olur - Göz yorgunluğuna iyi gelir - Sindirim sistemini düzenler HANGİ HASTALIKLARA İYİ GELİR? Potansiyel faydalarının oldukça fazla olması pek çok birey tarafından destekleyici tedavide tercih edilir. Tedavi edici veya tanısal bir prosedür olmasa da stres, kaygı ve anksiyete gibi psikolojik etkilerin veya belirli kronik hastalıkların semptomlarını kontrol altına almaya ve azaltmaya fayda sağlar. Refleksolojinin fayda sağladığı ve iyi geldiği düşünülen hastalıklar şunlardır:

- Diyabet - Migren - Romatizmal hastalıklar - Hipertansiyon - Psikolojik rahatsızlıklar (Kaygı, endişe, depresyon, anksiyete, stres gibi) - Sindirim sistemi bozuklukları - Astım ve bronşit REKLAM REFLEKSOLOJİ MASAJI NASIL UYGULANIR? Refleksoloji, vücuttaki tüm bölgelerin ve organların el, ayak bölgelerine karşılık gelerek haritalanabileceği teorisine dayanır. Refleksolojide genellikle ayaklar kullanılır, ancak bazı durumlarda eller veya kulaklar da kullanılabilir. Belirli noktalara baskı uygulayarak vücutta rahatlama ve iyileşme sağlamayı amaçlayan bir yöntem olan refleksoloji masajı, şu aşamalarla uygulanabilir:

- Rahat bir sandalye ya da masaj masası tercih edilebilir - Masajı alacak kişinin ayaklarını veya ellerini temizlenir - Kişiyi rahatlatmak için hafif dokunuşlar ve gevşeme teknikleri kullanılarak ayak refleksolojisine başlanır - Refleksoloji noktalarını ayak veya el haritasına göre tanımak önemlidir. Bu noktalar vücut organları ve sistemleri ile ilişkilendirilir

- Her bir refleks noktasına dikkatlice baskı uygulanır - Basınç uygulanırken kişinin rahatlığına dikkat edilerek ve acıya yol açılmamasına özen gösterilir - Refleksolojide belirli bir sıra takip edilir - Ayakta, önce topuktan başlanır ve yavaşça parmaklara doğru ilerlenir - Her refleks noktasına belirli bir süre baskı uygulanır ve sonra diğer noktaya geçilir

- Bu işlem birkaç kez tekrarlanır Refleksoloji masajında kişinin sağlık durumu ve ihtiyaçlarına göre masajı uyarlamak da önemlidir. Fakat bu masaj tekniğinin bilimsel bir dayanağı yoktur öncelikle uzman doktordan görüş almak gerekir. REKLAM YAN ETKİLERİ NELERDİR? Refleksoloji masajından sonra insanlar kendini iyi hissetme ve rahatlama yaşayabilir fakat bu durumun yan etkileri de olabilmektedir. Refleksoloji yan etkileri şöyle sıralanır:

- Mide bulantısı - Ağlamaklı bir durum - Baş dönmesi - Güçlü duygular hissetme - Letarji Bu yan etkiler genelde geçicidir ve bazı kişilerin ise bu masaj türünden uzak durmaları gerekir. Bunlar şu şekilde sıralanır: - Dolaşım problemleri yaşayanlar - Gut hastalığı olanlar - Kan pıhtı geçmişi olanlar

- Burkulma gibi ayak yaralanması geçirenler - Egzama, sedef hastalığı ve suçiçeği gibi cilt rahatsızlığına sahip olanlar İyileşmeyen diyabet semptomlarına sahip olanların bu tedaviye uygun olup olmadığına uzman doktorun karar vermesi gerekir. BEBEKLERDE REFLEKSOLOJİ TEDAVİSİ NEDİR? Yetişkinlerde olduğu kadar bebekler üzerinde de tamamlayıcı tedavi yöntemi olarak etkin bir şekilde kullanılan refleksoloji, özellikle uyku bozuklukları, kabızlık, vücut direncinin artırılması, zihinsel gelişim, gerginliğin ve huzursuzluğun giderilmesi gibi rahatsızlarda başarılı sonuçlar vermektedir. Yetişkinlere göre 5 ile 15 dakika arası değişen kısa süreli refleksoloji uygulamaları özellikle bebeklerin uyku düzenini sağlama konusunda yaygın olarak kullanılmaktadır.