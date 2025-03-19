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        Haberler Gündem 3. Sayfa Refüjde facia! TIR'daki 2 kişi hayatını kaybetti - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Refüjde facia! TIR'daki 2 kişi hayatını kaybetti

        Antalya'da refüje devrilen TIR'da facia yaşandı. Olayda TIR sürücüsü ile yanında bulunan kişi hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 12:45 Güncelleme: 19.03.2025 - 12:45
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        Refüjde facia! TIR'da 2 can kaybı!
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        Antalya'da refüje devrilen TIR'ın şoförü Onur Cengiz (26) ile yanındaki Mustafa Erkuş (34), hayatını kaybetti.

        DHA'nın haberine göre kaza, dün saat 17.30 sıralarında Döşemealtı ilçesi Çubuk Beli mevkisinde meydana geldi.

        Mustafa Erkuş
        Mustafa Erkuş

        Burdur'dan Antalya yönüne giden Onur Cengiz yönetimindeki TIR, kontrolden çıkarak refüje devrildi. Trafikteki diğer sürücülerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kaza yerine gelen sağlık ekibi, TIR şoförü Cengiz ve yanındaki Mustafa Erkuş'a ilk müdahaleyi yaptı. Ancak Cengiz ve Erkuş, kurtarılamadı.

        Onur Cengiz
        Onur Cengiz

        Cengiz ve Erkuş'un cansız bedenleri Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. İşlemlerin ardından yakınları tarafından teslim alınan Orkun Cengiz'in cenazesinin Isparta'da, Erkuş'un cenazesinin Ankara'da toprağa verileceği öğrenildi.

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