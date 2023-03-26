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DHA

Kaza 18.30 sıralarında Maltepe Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı, Aksaray istikametinde meydana geldi.

İddiaya göre plakası öğrenilemeyen taksi tarafından sıkıştırılan otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün yabancı uyruklu olduğu öğrenilen otomobil refüjü aşarak karşı şeride geçerek 63 yaşındaki Duran Aksan'ın kullandığı otomobile çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilin sürücüsü ve yanındaki bir kişi ile diğer otomobilin sürücüsü Duran Aksan ve eşi Behiye Aksan (61) yaralandı. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

GÖRGÜ TANIKLARI KAZAYI ANLATTI

Kazayı gören Sinan Demirkol, "Evime giderken kazayı uzaktan gördüm. Fark ettiğim şey toz bulutu oldu bir anda, sonrasında trafik yoğunlaştı zaten. Ben de hemen durup yardım etmek istedim. Orada da duyduğuma göre, o siyah aracı taksi sıkıştırmış, araçta sola doğru gelince bir anda bu aracın üstüne fırlamış. Birinin sıkıştırması sonucu olduğu söyleniyor, şoför zaten yabancıydı işaret diliyle anlatmaya çalıştı. Onunda anlatmaya çalıştıkları bu şekildeydi" dedi. Kazadan yara almadan kurtulan Fedayi Aksan ise "Biz kendi yönümüzden gidiyorduk, o da karşı yoldan geçti bize çarptı. Olay bu. Ben arkada oturuyordum zaten. Annemle babam hastaneye kaldırıldı, yandan bize çarptı" ifadelerini kullandı. Kaza ile ilgili polis ekiplerinin çalışması sürüyor.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.