Regaip Kandili duaları nelerdir? Regaip Kandili'nde hangi dualar okunur, nasıl ibadet edilir?
İslam'daki beş mübarek kandil gecesinden biri olan Regaip Kandili duaları ve ibadetleriyle araştırılıyor. Üç aylar içerisinde yer alan Regaip Kandili'nde tövbe, dua ve niyetler çok değerlidir. Regaib, manevi olarak yenilenmenin ve hazırlığın başlangıcı kabul edilir. Ramazan'a giden yolun ilk adımıdır. Peki Regaip Kandili duaları nelerdir? Regaip Kandili'nde hangi dualar okunur, nasıl ibadet edilir?
Ramazan-ı Şerif’in ilk müjdecisi olan mübarek Regaip Kandili 25 Aralık bu gece idrak ediliyor. Kandil gününe özel olarak dua etmek isteyenler Regaip Kandili duaları, ibadetleri, çekilecek tesbih ve zikirleri araştırıyor. Bu mübarek gecede dua ederken belirli bir şekil veya zorunlu bir usul bulunmuyor. Ancak Müslümanlar, kalpten gelen samimi niyetlerle Allah’a yöneliyor. İşte, Regaip Kandili’nde okunabilecek dualar
REGAİP KANDİLİ’NDE NASIL DUA EDİLİR?
Bu mübarek gecede dua ederken belirli bir şekil veya zorunlu bir usul bulunmuyor. Ancak Müslümanlar, kalpten gelen samimi niyetlerle Allah’a yöneliyor. Günahlardan arınmak, af ve mağfiret dilemek, dünya ve ahiret saadeti için niyazda bulunmak Regaip Kandili’nde öne çıkan ibadetler arasında yer alıyor.
REGAİP KANDİLİ’NDE OKUNACAK DUALAR VE SURELER
Müslümanlar bu günlerde işlenen günahlardan ve hatalardan dolayı Allah’tan af ve mağfiret niyaz etmek amacıyla İstiğfar duası okuyabilir.
Seyyidül İstiğfar (Tövbe Duası)
Günahların affı için okunacak en kapsamlı dua olarak bilinir:
Arapça Okunuşu: “Allâhümme ente Rabbî lâ ilâhe illâ ente halaktenî ve ene abdüke ve ene alâ ahdike ve vâ’dike mesteda’tü eûzü bike min şerri mâ sana’tü ebû ü leke bi-ni’metike aleyye ve ebû ü bi zenbî fağfirlî fe innehû lâ yağfiruz-zünûbe illâ ente.”
Türkçe Okunuşu: Allah’ım! Sen benim Rabbimsin. Sen’den başka ibâdete lâyık ilâh yoktur. Beni Sen yarattın. Ben Sen’in kulunum. Ezelde Sana verdiğim sözümde ve vaadimde hâlâ gücüm yettiğince durmaktayım. İşlediğim kusurların şerrinden Sana sığınırım. Bana lutfettiğin nîmetleri yüce huzûrunda minnetle anar, günâhımı îtirâf ederim. Beni affet, şüphe yok ki günahları Sen’den başka affedecek yoktur.
Regaip Kandili Duası (Niyet Duası)
Allah’ım! Bu mübarek Regaip gecesinde beni affına, rahmetine ve mağfiretine nail eyle. Kalbimi temizle, dualarımı kabul buyur. Bana ve sevdiklerime hayırlı bir ömür nasip et. Âmin.
Salavat-ı Şerife
Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed
(10, 100 veya daha fazla okunabilir.)