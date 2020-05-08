Regl; kadınlarda belirli dönemlerde gelişen rahim duvarında bulunan dokuların kan ile birlikte vajinadan dışarı atılmasıdır. Sağlıklı bir genç kız da adet başlangıcı 12-14 yaşları arasındadır. Kanamanın yoğunluğu ve adet döneminde oluşan sancılar kişiden kişiye değişiklik gösterebilmektedir. Adet olmaya başlayan bir kişide ilk zamanlar şiddetli ağrı, yoğun kanama ve düzensizlikler görülebilmektedir.

Adet öncesi hormonlarda meydana gelen değişiklikler sonucu kişilerde duygusallık ve alınganlık oluşabilmektedir. Bunun yanında sancılanabilmektedir. Meydana gelen bu durumlar ‘adet öncesi sendromu’ olarak adlandırılır. Kişi adet olmaya başladığında oluşan ruhsal ve fiziksel belirtiler ortadan kalkar. Adet olma aralığı; adet döngüsü oturmuş kişilerde 28 günde bir olarak ilerlemektedir. Dış etkenler nedeniyle bazı zamanlar 21-35 günde bir de olabilmektedir. Bu durumda hava ve mevsim değişiklikleri, kişinin stresli olması sonucu ortaya çıkabilmektedir.

Adet döngüsünde önce kişide görülebilecek belirtiler şu şekilde ortaya çıkabilmektedir;

Göğüslerde şişkinlik ve hassasiyet,

Ruh halinde yaşanan ani değişimler,

Sinirli, öfkeli ve alıngan olma,

Dikkat dağınıklığı ve hafıza da zayıflık,

Karın, kol ve bacaklarda şişkinlik,

Ödem oluşumunda artış nedeniyle oluşan kilo artışı,

Baş ve karın ağrısı,

Uyku düzeninin bozulması,

Midede bulantı oluşumu,

Kas ve eklem ağrısı,

Soğuk terleme ardından aniden ateş basması,

Adetin ağrılı olması oluşabilmektedir.

Bu gibi belirtiler kişiden kişiye değişiklik gösterebilmektedir. Geçmesi için kesinlikle ağrı kesici, idrar söktürücü ilaçları bilinçsizce kullanmayın.