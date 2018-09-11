Rehin alınan kızın ifadesi ortaya çıktı

Pendik'teki bir lisede yaşanan rehine olayında saldırgan Umut D. “cebir şiddet veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan tutuklandı. Rehin aldığı nişanlısının ifadesi ise ortaya çıktı.

"ALDATTIĞIMI SÖYLEDİ, DARP ETTİ"

Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre, Hümeyra K. kıskançlık ve ailevi sorunlar yüzünden nişanlısı ile anlaşamadığını, bu nedenle de 7 ay önce ayrıldıklarını söyledi. Ayrılığın ardından tekrar barıştıklarını ifadesinde anlatan Hümeyra K. olaydan önceki akşam whatsapp üzerinden ailevi sorunlar nedeniyle tartıştıklarını belirtti. Bu nedenle yeniden ayrılmak istediğini dile getiren genç kadın ifadesinde, "Çalıştığım yere geldi. Tenha bir yere gidelim dedi. Tuvalete ben götürdüm. Onu aldattığımı söyleyip küfretti. Saçmaladığını söyledim. Tartışma büyüdü. Cebinden çakı çıkarıp beni darp etmeye başladı. Yardım istedim. Okul müdür yardımız sesimize geldi. Beni çıkarmaya çalıştı. Müdür yardımcımız direnince Umut'un elindeki bıçak yere düştü. Hocayı çıkarttı ve tuvaletin kapısını kilitledi" dedi.

"POLİSLER ETKİSİZ HALE GETİRDİ"

Kapıda bekleyenlerin gitmesi için Umut D.'nin kendisine silahlı olduğunu söylemesini istediğini belirten mağdur Hümeyra K., "Elinde silah yoktu. Bıçağı da giderken hoca aldı. Benim olacaksın dedi. Ya benimle birlikte olursun yada seni gebertirim dedi. Boğazımı sıktı. Ancak bana cinsel saldırıda bulunmadı. Kurtulmak için otele gidelim dedim. Teklifimi kabul etti. Bu esnada konuşurken polisler Umut'u etkisiz hale getirdi" diye konuştu.

"KENDİSİNİ SEVİYORUM. ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM"

Nişanlısının psikolojik sıkıntıları olduğunu düşündüğünü anlatan genç kadın, "Kendisini seviyorum. Nişanlımdır. Beni yaralamasından, tehdit ve hakarette bulunmasından, beni tuvalete kilitleyerek hürriyetimi yoksun kılmasından dolayı davacı ve şikayetçi değilim" dedi.

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