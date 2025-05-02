Rekabet Kurulu'ndan Erikli ve Pınar Su'ya yaklaşık 26 milyon lira ceza Rekabet Kurulu, Erikli Su ve Meşrubat Sanayi ve Ticaret AŞ'ye (Erikli) 21,1 milyon lira, Pınar Su ve İçecek Sanayi ve Ticaret AŞ'ye (Pınar) ise yaklaşık 4,9 milyon lira idari para cezası kesilmesini kararlaştırdı

Anadolu Ajansı Giriş: 02.05.2025 - 11:16 Güncelleme: 02.05.2025 - 11:16 facebook

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