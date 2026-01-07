Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 12.107,91 %0,70
        DOLAR 43,0560 %0,05
        EURO 50,3468 %0,04
        GRAM ALTIN 6.187,72 %-0,47
        FAİZ 36,54 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 110,57 %-1,69
        BITCOIN 92.574,00 %-0,69
        GBP/TRY 58,1232 %-0,02
        EUR/USD 1,1686 %-0,03
        BRENT 60,27 %-0,71
        ÇEYREK ALTIN 10.116,93 %-0,47
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Rekabet Kurumu 2025'te 416 birleşme, devralma ve özelleştirme işlemini inceledi - İş-Yaşam Haberleri

        Rekabet Kurumu 2025'te 416 birleşme, devralma ve özelleştirme işlemini inceledi

        Rekabet Kurumu, geçen yıl 416 birleşme, devralma ve özelleştirme işlemini incelemeye aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2026 - 11:52 Güncelleme: 07.01.2026 - 12:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        2025'te 416 birleşme, devralma ve özelleştirme işlemi incelendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Rekabet Kurumu, "2025 Yılı Birleşme ve Devralma Görünüm Raporu"nu yayımladı.

        Buna göre geçen yıl Kurum tarafından 416 birleşme, devralma ve özelleştirme işlemi incelendi.

        Özelleştirmeler hariç, bunlardan 162'inde hedef şirket Türkiye kökenli olurken incelenen işlemlerin bildirilen bedeli 466 milyar 113 milyon lira oldu. İşlem hacmi gerek Türk lirası gerek dolar bakımından söz konusu raporun hazırlanmaya başladığı 2013'ten beri en yüksek değer olarak kayıtlara geçti.

        Aynı dönemde toplam işlem bedeli yaklaşık 108 milyar 45 milyon lira olan 19 özelleştirmeye ilişkin inceleme gerçekleştirildi. Böylece, 2025'te Türkiye kökenli şirketler için 181 işlemin bedeli yaklaşık 574 milyar 159 milyon lira olarak belirlendi.

        REKLAM

        Hedef şirketin geçen sene Türkiye kökenli olduğu birleşme ve devralmalar içinde en çok işlem 25 ile "bilgisayar programlama, danışmanlık ile ilgili faaliyetler", en yüksek işlem değeri ise "parasal aracı kuruluşların faaliyetleri" alanlarında gerçekleşti.

        Aynı dönemde incelenen 19 özelleştirme, "elektrik enerjisinin üretimi, iletimi ve dağıtımı", "ev eşyalarının toptan ticareti" ile "kablolamada kullanılan teller ve kablolar ile gereçlerin imalatı" sektörünün muhtelif alt kollarına ilişkin oldu. Bildirilen en yüksek bedelli özelleştirme işlemi yaklaşık 54 milyar 630 milyon lirayla "elektrik enerjisinin üretimi, iletimi ve dağıtımı" alanında kaydedildi.

        Özelleştirme işlemlerinden 7'si Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından gerçekleştirildi.​​​​​​​

        İŞLEMLER ORTALAMA 10 GÜNDE KARARA BAĞLANDI

        Yabancı yatırımcılarca geçen yıl 55 ayrı birleşme ve devralma işleminde Türkiye kökenli şirketlere yatırım yapılması öngörüldü. Bu yatırımcılar arasında işlem bazında ilk sırada 9 ile Almanya, ikinci sırada 6 ile Fransa kökenliler yer aldı.

        Hedef şirketin Türkiye kökenli olduğu bu işlemlerde yabancı yatırımcılarca gerçekleştirileceği bildirilen yatırım tutarı 277 milyar 462 milyon lira oldu. Söz konusu değer, 2013'ten beri kaydedilen en yüksek ikinci gerçekleşme olarak kayıtlara geçti.

        REKLAM

        Yabancıların geçen sene yurt dışında gerçekleştirdiği 219 birleşme ve devralma işlemi de incelendi. Bu işlemlerde bildirilen toplam işlem bedeli 18 trilyon 854 milyar lira oldu. Bazı başvurular ise kontrol değişikliği gerçekleşmemesi nedeniyle kapsam dışı olarak değerlendirildi.

        Yabancıların Türkiye'de ve yurt dışında 274 işlem gerçekleştirdiği görüldü. Bunlar ekonomik faaliyet alanlarına göre işlem bedeli baz alınarak sıralandığında, dünya genelinde yazılım programlarının yayımlanması, bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler, sinema filmi, video ve televizyon programı faaliyetleri, parasal aracı kuruluşların faaliyetleri, temel kimyasal maddelerin kimyasal gübre ve azot bileşikleri, birincil formda plastik ve sentetik kauçuk imalatı sektörleri öne çıktı.

        Rekabet Kurulu, birleşme ve devralma işlemlerini son bildirim tarihinden itibaren ortalama 10 günde karara bağladı. Kurul, söz konusu dönemde 2 işlemi nihai incelemeye aldı. Söz konusu işlemlerden birine taraflarca sunulan taahhütler doğrultusunda izin verilirken diğeri için inceleme süreci devam ediyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Haliç'te denizden haç çıkarma töreni gerçekleştirildi

        Hristiyan inancına göre Hz. İsa'nın doğumu ve vaftiz edilmesinin yıl dönümü olduğu gün inancıyla Haliç'te denizden haç çıkarma töreni yapıldı. Denize atlayan gençler, Patrik Bartholomeos'un attığı haçı çıkarmak için birbiriyle yarıştı. O anlar ise dronla görüntülendi. (İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Adli emanet soygununda yeni gelişme!
        Adli emanet soygununda yeni gelişme!
        Ticaret Bakanlığı'ndan gümrüksüz alışveriş açıklaması
        Ticaret Bakanlığı'ndan gümrüksüz alışveriş açıklaması
        Venezuelalı muhalif lider ABD müdahalesine ilişkin konuştu
        Venezuelalı muhalif lider ABD müdahalesine ilişkin konuştu
        Mainoo'da sıcak gelişme!
        Mainoo'da sıcak gelişme!
        Eniştesi katili oldu! 5 liralık cinayet!
        Eniştesi katili oldu! 5 liralık cinayet!
        Guendouzi'de mutlu son!
        Guendouzi'de mutlu son!
        Borsada manipülasyon soruşturması
        Borsada manipülasyon soruşturması
        WSJ: Rubio Grönland'ın satın alınmasını hedefliyor
        WSJ: Rubio Grönland'ın satın alınmasını hedefliyor
        Kılıktan kılığa girdiler... İkisinin sabıka kaydı: 219!
        Kılıktan kılığa girdiler... İkisinin sabıka kaydı: 219!
        Osimhen krizini federasyon çözdü!
        Osimhen krizini federasyon çözdü!
        Sosyal medyada tepki çekmişti... Camideki videoya soruşturma!
        Sosyal medyada tepki çekmişti... Camideki videoya soruşturma!
        Kız kardeşler evde öldürülmüştü... Sır perdesi aralandı!
        Kız kardeşler evde öldürülmüştü... Sır perdesi aralandı!
        Geleceği tahmin edebildiler mi?
        Geleceği tahmin edebildiler mi?
        Artık kamu malı
        Artık kamu malı
        Valiler Kararnamesi yayımlandı
        Valiler Kararnamesi yayımlandı
        'Casperlar' iddianamesi... Çocuğu çocuğa öldürttüler!
        'Casperlar' iddianamesi... Çocuğu çocuğa öldürttüler!
        Prim borcu olana sağlık hizmeti
        Prim borcu olana sağlık hizmeti
        Kıdem tazminatı tavanı yükseldi
        Kıdem tazminatı tavanı yükseldi