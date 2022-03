HABERTURK.COM

Rekabet Kurumu'ndan, yerli oyun şirketi Peak Games'in sahibi Zynga'nın, Rockstar ve 2K Games’in sahibi oyun yapımcısı ve dağıtıcısı Take-Two Interactive tarafından satın alınması işlemine onay çıktı.

Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruya göre Rekabet Kurulu, oyun şirketi Peak Games'in sahibi Zynga Inc.'nin tek kontrolünün Take-Two Interactive Software, Inc. tarafından devralınması işlemine izin verdi. Kurul, sözkonusu birleşme ve devralma işlemine onayı 24 Mart 2022 tarihinde verdiğini açıkladı.

12 MİLYAR DOLARLIK DEV SATIN ALMA

Take-Two Interactive, ABD’li oyun devi Zynga’yı 12.7 milyar dolar karşılığında satın almak için Ocak 2022'de anlaşmaya varmıştı. Zynga, Haziran 2020'de Türk mobil oyun geliştiricisi Peak Games'i 1.8 milyar dolara satın aldığını duyurmuştu. Bu işlemle Peak Games Türkiye'nin ilk unicorn'u (milyar dolarlık girişim) olmuştu.

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinden yapılan duyurulara göre, Kurul ayrıca CampusLogic Holdings, Inc'in dolaylı ortak kontrolünün Blackstone Inc. ve Vista Equity Partners Management, LLC tarafından devralınması ve US Ecology, Inc'nin tek kontrolünün Republic Services, Inc. tarafından devralınması işleminlerini de onayladı.