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Reklamcılık bölümü nedir, mezunları ne iş yapar? Reklamcılık bölümü iş imkanları

Tüketim hızının gün geçtikçe artması, reklamcılık bölümünün popülerleşmesine zemin hazırlamıştır. Bir ürünün veya hizmetin kullanıcıya tanıtılmasını ve hedef kitleye ulaşmasını sağlayan reklamcılık bölümü, üniversite sınavına girecek olanların üzerinde araştırma yaptığı bir konudur.

Reklamcılık bölümü nedir, mezunları ne iş yapar? Reklamcılık bölümü iş imkanları
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Reklamcılık bölümü nedir? Reklamcılık bölümü mezunları ne iş yapar? Bölüm dersleri nelerdir?Üniversitede reklamcılık okumak istiyorsanız bilmeniz gereken tüm detayları içeriğimizin devamında bulabilirsiniz.

Reklamcılık Bölümü Dersleri

Reklamcılık bölümü dersleri, bu bölümün meslek haline getirilmesi için gerekli tüm teorik bilgilerin kapsamlı şekilde öğrenilmesini hedef alır. 2 ve 4 yıllık eğitim programına göre ders isimleri değişse de genel olarak aynı temel bilgilere dayanır.

  • Yönetim ve Organizasyon
  • Marka Yönetimi
  • Tüketici Davranışı
  • Televizyon Reklamcılığı
  • Nöropazarlama
  • Fotoğrafçılık
  • Medya ve Kültür
  • Duyusal Pazarlama
  • Reklam Yazarlığı ve Stratejisi
  • İletişim ve Medya Kuramları
  • Kitle İletişimi
  • Halkla İlişkiler
  • Beden Dili
  • Medya Planlama

Reklamcılık Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

"Reklamcılık bölümü mezunları ne iş yapar?" diye merak edenlerin sayısı oldukça fazladır. Bu oranın büyük bir kısmını ise üniversite sınavına girecek olan öğrenciler oluşturmaktadır. Reklamcılık denildiğinde akla ilk gelen çalışma kolu, televizyon kanallarıdır. Giyimden kozmetiğe, gıdadan elektronik cihazlara kadar çeşitli reklam filmlerinin çalışma sürecine katkı sağlayabilen reklamcılık mezunları için geniş bir çalışma yelpazesi bulunmaktadır.

Sadece televizyon reklamları değil şirketlerin reklam ve pazarlama departmanlarında çalışılabilmektedir. Yazma yeteneğine güvenen kişiler reklam ve metin yazarı olabilir. İşin yaratıcı kısmı ile ilgilenenler ise kreatif direktör olarak çalışma hayatındaki yerini alabilir. Yurt dışında kariyer yapmak isteyenler için belli dönemlerde dil sınavları gerçekleşmektedir. Uluslararası yabancı dil sınavlarında yeterli bir puan aldığınızda farklı ülkelerdeki iş olanaklarını değerlendirmeniz mümkündür. Reklamcılık ile ilgili sertifikalı eğitimlere katılarak iş hayatınızı daha donanımlı bir şekilde yürütebilirsiniz.

Reklamcılık Bölümü Nedir?

Reklamcılık, reklam ve pazarlama becerilerinin kazandırıldığı bir bölüm olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir hizmetin ya da bir ürünün hedef kullanıcı kitlesine tanıtılmasını, ardından tüketici ile buluşturulmasını sağlayan reklamcılık bölümü, belli temel görevlerin bulunduğu bir alandır. Üniversitelerin hem ön lisans hem de lisans programında bulunan reklamcılık, lisans okuyan öğrenciler için daha geniş kapsamlı bir eğitim içeriği sunar. Ayrıca sadece reklamcılık bölümü olarak sınırlı kalmaz. 4 yıllık üniversitelerde Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Reklam Tasarımı ve İletişimi gibi çeşitli bölümlerde okumak mümkündür.

Reklamcılık Bölümü İş Olanakları

Reklamcılık bölümü iş olanakları günümüzde büyük bir iş olanağına sahiptir. Teknolojinin gelişmesi ve sosyal medyanın hızlı bir şekilde yaygınlaşması, reklamcılık sektörünün yön değiştirmesine zemin hazırlamıştır. Bu bölümün iş olanakları arasında; reklam metin yazarlığı, içerik editörü, görsel üretici, marka yöneticisi, kreatif editör ya da direktör gibi iş kolları bulunmaktadır. Bu ve benzeri görevleri, kişi ilgi alanına göre tercih edebilir ve uzmanlaşabilir. Büyük ölçekli ya da küçük ölçekleri firmaların reklam pazarlama departmanı ya da halka ilişkiler departmanlarında kolayca iş bulunabilmektedir.

Reklamcılık Taban Puanları

Reklamcılık taban puanları her yıl değişmektedir. Taban puanlarındaki değişim belli faktörlere bağlıdır. Üniversitenin prestiji, lisans ve ön lisans bölümlerinin farklılığı, taban puanlarının belirlenmesinde oldukça etkilidir. Tercih edeceğiniz üniversitenin taban ve tavan puanlarını detaylı inceleyerek tercih sürecinizi sağlıklı bir şekilde yürütebilirsiniz. Sözel bölüme ait bir meslek olduğu için üniversite sınavında sosyal bilgiler ve Türkçe testine ağırlık verilmesi gereken bir bölümdür.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut

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