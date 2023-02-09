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Moda Tasarımcısı Nasıl Olunur? Moda Tasarımcısı Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Meslek seçimi yapmak, gençlerin dikkatli olması gereken hayati bir durumdur. Kişinin seçtiği meslek, hayatı boyunca nasıl bir başarı elde edeceği ile doğru orantılıdır. Yanlış yapılan meslek seçimlerinde kişinin mutsuz olmasına ya da en baştan başka bir alana yönelmesine zemin hazırlayabilir. Bazı meslek grupları ise yaratıcılık ile ön plana çıkar.

Moda Tasarımcısı Nasıl Olunur? Moda Tasarımcısı Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?
HABERTURK.COM

Moda tasarımcısı olmak isteyen gençlerin yaratıcılığını sergilemesi, bu meslekte ilerlemeyi de beraberinde getirir. Peki, moda tasarımcısı nasıl olunur? Moda tasarımı bölümü mezunları ne iş yapar? Bu bölüm hakkında bilinmesi gereken tüm detayları sizler için araştırdık.

Moda Tasarımcısı Nasıl Olunur?

Moda tasarımcısı olmak, yaratıcı olmayı beraberinde getirmelidir. Bu alanda uzmanlaşmak ve yeteneklerini sergilemek isteyenlerin öncelikle üniversitelerin moda tasarımı bölümünü tercih etmeleri gerekmektedir. Bu bölüm sadece “Moda Tasarımı” olarak değil, aynı zamanda Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı” adı altında eğitim vermektedir. Bölüm isimleri, üniversiteye göre değişiklik gösterebilir. Üniversitenin yanı sıra bu alan ile ilgili sertifika programlarına katılmak ve eğitime destek alınması da önemli bir husustur.

Moda Tasarımcısı Ne İş Yapar?

"Moda tasarımcısı ne iş yapar?" diye merak eden pek çok genç bulunmaktadır. Bir moda tasarımcısının iş hayatında gerçekleştirmesi gereken pek çok görev vardır.

  • Üretim, kalıp hazırlama, kalite kontrol, ısmarlama giyim veya hazır giyim gibi birimlerde çalışmak,
  • Moda trendlerini inceleyerek tüketicinin dikkatini çekecek tasarımları belirlemek,
  • Kreasyon için belirlenen tema üzerinden gerekli çalışmaları yapmak,
  • Kullanılacak kumaşların örneklerine ulaşmak için fuarları ziyaret etmek, bir moda tasarımcısının görevlerinden sadece birkaçıdır.

Bir moda tasarımcısının aktif olarak görev alacağı bazı iş alanları da bulunmaktadır;

  • Moda Blogger olmak
  • Styling, Stilist ve Görsel Tasarımcı unvanı ile çalışmak
  • Marka Yöneticiliği yapmak
  • Eğitim ve araştırma kurumlarında akademisyen olarak çalışmak
  • Serbest moda tasarımcısı olmak

Moda Tasarımcısı Olmak İçin Hangi Bölümde Okumak Gerekir?

Moda tasarımcısı bölümü, Türkiye’nin pek çok üniversitesinde bulunmaktadır ancak üniversiteye göre farklı isimlere sahip olabilmektedir. 2 yıllık eğitim programlarında “Moda Tasarımı” olarak adlandırılan bu bölüm, 4 yıllık fakültelerde “Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı” olarak eğitim vermektedir. Peki, moda tasarımı bölümü kaç yıl? Moda tasarımı yukarıda da bahsettiğimiz gibi hem lisans hem de ön lisans olarak eğitim alabileceğiniz bir bölümdür. Eğitim hayatının devam ettiği dönemlerde sertifikalı eğitimlere katılmak, iş hayatına iyi bir hazırlık yapmanızı sağlayacaktır.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut

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