Dogecoin kripto para biriminin değeri sadece birkaç hafta içinde yüzde 600′den fazla ve yılın başından bu yana yüzde 11.000′den fazla artış gösterdi. Dogecoinin değeri şu anda yaklaşık 55 sent değerinde, rekor bir seviyede.

Analistler, Dogecoin fiyatının yükselmesine neden olarak eToro platformunun müşterilerinden gelen güçlü talep sonrası bu kripto paralar desteğini açıklaması rol oynadı. Dogecoin’in eToro platformuna alınması 20 milyon kadar yeni kullanıcıya ulaşma imkânı sağlayacak.

Bunun yanı sıra Oakland Athletics profesyonel basketbol takımının dün yaptığı ve Toronto Blue Jays ile yapılacak 3 maçlık seride bilet satışında Dogecoin kabul edeceğini açıklamasında fiyatın yukarı gitmesinde rol oynadı.

DOGECOİN NE KADAR, KAÇ DOLAR/TL?

Dogecoin tüm zamanların rekorunu kırarark 0,50 dolar seviyesini aştı. An itibariyle dolar kuru 0,52 dolar seviyesinden işlem görmeye devam ediyor. Bu rakamda 4,32 Türk Lirası anlamına geliyor.

DOGECOİN NEDİR?

Dogecoin (sembolü Ɖ ve D, kısaltma: DOGE) anlık, eğlenceli ve geleneksel bankacılık ücretlerinden muaf bir ödeme sistemi kurmaya karar veren yazılım mühendisleri Billy Markus ve Jackson Palmer tarafından icat edilmiş bir kripto paradır. Dogecoin, logosunda ve isminde popüler bir internet meme’i olan ve Doge olarak anılan bir Shiba Inu cinsi köpeği taşır.

Litecoin tabanlı bir elektronik para birimidir. 6 Aralık 2013'te tanıtılan Dogecoin, hızlı bir şekilde kendi internet topluluğunu geliştirerek 28 Ocak 2021'de 5,4 milyar ABD Doları tutarında bir piyasa değerine ulaştı. 4 Mayıs 2021 itibariyle piyasa değeri 62 milyar ABD dolarını geçmiştir. 2 Şubat 2021 itibariyle, r/dogecoin subreddit’inin toplam takipçi sayısı 781.000’e ulaşmıştır. Dogecoin Türkçeye "Aya!" veya "Aya doğru!" olarak çevrilebilen "To the moon!" sloganıyla anılmaktadır. Şaka amaçlı çıkan coin 0.57 $ seviyesine kadar çıkarak kamuoyunu şaşırtmıştır