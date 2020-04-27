Reuters

Fransız otomotiv üreticisi Renault hisseleri, şirketin Fransa devletinden 5 milyar euro mali yardım alacağına işaret eden açıklamanın ardından bugün yüzde 4.5 primle güne başladı.

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, Cuma akşamı Fransa'nın TF1 televizyonunda yer alan habere göre hükümetin Air France

KLM'ye 7 milyar euro vereceğini, Renault için de 5 milyar euro değerinde yardım paketi üzerine çalıştığını söyledi.

Aralarında Renault'un da olduğu Avrupalı otomotiv üreticileri, koronavirüs salgını nedeniyle fabrikalarında yaklaşık 1 aydır üretim yapamıyordu.

Renault'un Alman rakibi Volkswagen'den yapılan açıklamada, üretime ara vermenin şirkete maliyetini haftada 2 milyar euro olduğu belirtilmişti.

Üretime sınırlı kapasiteler ile geçtiğimiz günlerde başlayan otomotiv üreticilerinin, Mayıs ayı içerisinde kapasitelerini artıracakları belirtiliyor.

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