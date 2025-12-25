Habertürk
        Renault, Formula 1'den çekildi! - Motor Sporları Haberleri

        Renault, Formula 1'den çekildi!

        Formula 1'in köklü motor tedarikçisi Renault, Alpine takımı ile arasındaki anlaşmayı sonlandırdı. Renault böylece 48 yıllık Formula 1 serüvenini noktalayarak dev organizasyondan çekildi.

        Giriş: 25.12.2025 - 10:14 Güncelleme: 25.12.2025 - 10:14
        Renault, Formula 1'den çekildi!
        Formula 1'de 48 yıllık Renault dönemi sona erdi. Dünyaca ünlü Fransız motor tedarikçisi, son olarak Alpine takımı ile olan anlaşmasını sonlandırdı ve Formula 1'e veda etti. Alpine takımının gelecek sezondan itibaren Mercedes'ten motor tedarik edeceği belirtildi.

        Renault 1977 yılında başladığı Formula 1 serüveninde ilk şampiyonluğunu 1979 yılında yaşadı.

        Renault, Formula 1'deki 48 yıllık tarihinde 10 kez takımlar, 11 kez de pilotlar şampiyonluğu elde etti.

