Renault, Formula 1'den çekildi!

Formula 1'de 48 yıllık Renault dönemi sona erdi. Dünyaca ünlü Fransız motor tedarikçisi, son olarak Alpine takımı ile olan anlaşmasını sonlandırdı ve Formula 1'e veda etti. Alpine takımının gelecek sezondan itibaren Mercedes'ten motor tedarik edeceği belirtildi.

Renault 1977 yılında başladığı Formula 1 serüveninde ilk şampiyonluğunu 1979 yılında yaşadı.

Renault, Formula 1'deki 48 yıllık tarihinde 10 kez takımlar, 11 kez de pilotlar şampiyonluğu elde etti.