Renault ve Geely'den 15 milyar Euro'luk ortaklık

Renault Group ve Geely’nin 11 Temmuz 2023'te imzaladıkları anlaşmanın ve ilgili otoritelerden alınan onayların ardından, her iki grubun yeni şirkette yüzde 50 hisseye sahip olduğu HORSE Powertrain Limited, 31 Mayıs 2024 tarihinde resmen kuruldu.

Şirket, hibrit sistemler, içten yanmalı motorlar, şanzımanlar ve batarya çözümleri de dahil olmak üzere küresel ortaklar için en son teknolojiye sahip güç aktarma organları teknolojileri üzerinde faaliyet gösterecek.

Verilen bilgiye göre, 2 şirket, 2040 yılına kadar üretilen araçların yarısından fazlasının hala içten yanmalı motorlara dayanmasının beklendiği bir dünyada başarılı bir karbonsuzlaştırma için yüksek verimli içten yanmalı motorlar (ICE), daha düşük karbonlu e-yakıtlar ve hidrojen dahil olmak üzere çeşitli güç aktarma teknolojilerinin bir kombinasyonunun gerekli olduğuna inanıyor.

Şirket bünyesinde 17 küresel tesis, 5 Ar-Ge merkezi, yaklaşık 19 bin çalışan bulunuyor. 130 ülkede 9 müşteriye hitap eden HORSE Powertrain, yıllık yaklaşık 15 milyar Euro gelir ve yılda yaklaşık 5 milyon adet güç aktarma organı üretimi hedefliyor. 'KARBONDAN ARINDIRMA ZORLUĞUNUN ÜSTESİNDEN BİRLİKTE GELECEĞİZ' Renault Group CEO'su Luca de Meo konuyla ilgili olarak, "Bugün, otomotiv sektörünün karşı karşıya olduğu en büyük zorluklardan biri olan karayolu taşımacılığının karbondan arındırılması konusunda önemli bir adım atılmıştır. Geely gibi lider bir şirketle ortaklık kurarak ultra düşük emisyonlu içten yanmalı motorlar ve yüksek ekonomili hibrit teknolojileri geliştirme kabiliyetine ve uzmanlığına sahip yeni bir oyuncu yaratmak gelecek için kilit önem taşıyor. Birlikte, öncelikli faaliyetlerimizin içinde yer alan inovasyon ile karbondan arındırma zorluğunun üstesinden geleceğiz" dedi.