Aramco, Renault ve Geely'den ortaklık hamlesi

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Petrol şirketi Saudi Aramco, Renault ve Geely'nin ortak girişimine yatırım yapacağını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, Saudi Aramco, Renault ve Geely'nin içten yanmalı motor ve hibrit teknolojiler geliştirmek için kuracağı şirketin yüzde 20 oranında hissesini alacak.

Yeni kurulacak şirkette Renault ve Geely eşit hisseleri sahip olacakken, Aramco'nun ne kadarlık bir yatırım yapacağı ise açıklanmadı. Söz konusu anlaşma, Aramco'yu otomotiv işine yatırım yapan ilk büyük petrol üreticisi yapacak.

Öte yandan, Fransız Renault ve Çinli Geely'nin içten yanmalı motor üretmek için kuracağı yeni şirketin, elektrikli otomobillerin yükselişinin geleneksel yakıtlara olan talebi tehdit ettiği bir döneme denk gelmesi dikkat çekiyor.

Bu konuda yaptığı açıklama ile, adeta endüstrinin geleceğine de ışık tutan Renault CEO'su Luca de Meo, "Aramco'nun ortaklığı, ultra düşük emisyonlu içten yanmalı motor teknolojisi geliştirmek için önemli. Bu ortaklık, sentetik yakıtlar ve hidrojen alanlarında yeniliklerin geliştirilmesine yardımcı olacak bilgi birikimini masaya getiriyor" dedi.

Renault, içten yanmalı motor işini genişleterek, Nissan ile 20 yıldan fazladır süren ittifakını gözden geçirmeyi de içeren geniş çaplı yeniden yapılanmasının bir parçası olarak elektrikli otomobillere odaklanmayı planlıyor.

Anlaşmanın Geely için önemi ise, Çinli markanın kendi ülkesi haricinde etki alanını genişletme hedefi olarak açıklanıyor. Volvo'nun sahibi konumundaki Geely, Mercedes-Benz'in ortakları arasında yer alıyor.

Aramco, geçtiğimiz yıl da Hyundai ile bir işbirliği yaparak, hibrit araçlara emisyonları düşürecek yakıt teknolojileri üzerine araştırmalara başlamıştı.