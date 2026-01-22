Habertürk
        Renault'nun en büyük ikinci pazarı Türkiye oldu - Otomobil Haberleri

        Renault’nun en büyük ikinci pazarı Türkiye oldu

        Türkiye, Fransa'nın ardından Renault'nun dünyada en çok satış gerçekleştirdiği ikinci ülke oldu. Renault, 2025 yılında Türkiye'de 144 bin 331 adet satış ve yüzde 8 büyüme ile toplam pazar liderliğine yükselirken, Türkiye markanın uluslararası büyümesinde kilit pazarlardan biri olarak öne çıktı

        Giriş: 22.01.2026 - 11:33 Güncelleme: 22.01.2026 - 11:33
        Renault'nun en büyük ikinci pazarı Türkiye oldu
        Fransız otomotiv üreticisi Renault, 2025 yılında dünya genelinde 1 milyon 628 bin 30 adet araç satışı gerçekleştirerek güçlü bir performans sergiledi. Marka, 2024’e kıyasla binek ve hafif ticari araç toplamında yüzde 3.2 büyüme kaydetti.

        Bu büyümede, 1 milyon 292 bin adetle yüzde 10 artış gösteren binek otomobil satışları belirleyici oldu.

        Renault’nun elde ettiği bu sonuçlar, markanın üst üste üçüncü yılda da büyüme kaydetmesine yol açtı. Yılın ilk yarısında yüzde 2.7, ikinci yarısında ise yüzde 3.8 büyüme sağlayan marka, ticari stratejisini güçlendirdi.

        Türkiye, Fransa’nın ardından Renault’nun dünyada en çok satış gerçekleştirdiği ikinci ülke oldu.

        Renault, Avrupa’da binek otomobil satışlarını yüzde 7.4 artırırken, satışlarının yüzde 60’ını oluşturan elektrikli, full hybrid ve plug-in hybrid modellerde 12 puana varan büyüme elde etti.

        Binek ve hafif ticari araç satışları toplamında Renault, Avrupa pazarında ikinci sıraya yükseldi. Marka, Avrupa dışı pazarlarda da yüzde 11.7’nin üzerinde büyüme sağladı.

        Renault Küresel Satış ve Operasyonlar Direktörü Ivan Segal, "Renault, üst üste üç yıl boyunca kaydettiği büyüme ve dünya genelindeki binek otomobil satışlarındaki güçlü artışla, stratejisinin sağlamlığını ve tutarlılığını ortaya koydu. 2025 yılında Avrupa’da ve küresel pazarlarda elde edilen büyüme, her pazara özel ürün stratejimizle müşteri beklentilerini karşılamamızı sağladı ve sürdürülebilir performansımızı daha da güçlendirdi" dedi.

        BURSA'DAKİ FABRİKAYA İKİ YENİ MODEL GELİYOR

        Türkiye pazarında ise Renault, yerli üretim Duster’ın Aralık ayında SUV segmentinin en çok satan modeli olmasının da katkısıyla yüzde 8 büyüme ve 144 bin 331 adet satışa ulaştı.

        Bu sonuçla marka, Türkiye pazarında liderliğe yükseldi ve uluslararası büyümede kilit pazarlardan biri oldu. 2026 yılı içinde Türkiye’de Oyak Renault Otomobil Fabrikaları’nda iki yeni modelin daha üretimine başlanması planlanıyor.

        Bu modellerden biri Renault Boreal olurken, ikinci model önümüzdeki dönemde kamuoyuyla paylaşılacak.

        AVRUPA'DA İKİNCİ OLDU

        Renault, 2025 yılında Avrupa’da binek ve hafif ticari araç toplamında 1 milyon 4 bin adet satış gerçekleştirerek pazarda ikinci sırada yer aldı.

        Binek otomobil satışları yüzde 7,4 artarak, aynı dönemde yüzde 2,3 büyüyen pazarın üzerinde bir performans sergiledi. Bu sonuçla Renault’nun Avrupa’daki binek otomobil pazar payı 0.3 puan artışla yüzde 5.7’ye yükseldi.

        Elektrifikasyonlu araçlar, 2025 yılında 12 puanlık artışla Renault’nun Avrupa satışlarının yüzde 60’ını oluşturdu.

