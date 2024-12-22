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        Haberler Magazin Renée Kathleen Zellweger, emekli olmaktan vazgeçti - Magazin haberleri

        Renée Kathleen Zellweger, emekli olmaktan vazgeçti

        Renée Kathleen Zellweger, Brad Pitt ve Tom Cruise gibi film başına servet kazanan meslektaşlarıyla eşit seviyedeki bir teklif karşısında emekli olmaktan vazgeçti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.12.2024 - 20:26 Güncelleme: 22.12.2024 - 20:26
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        55 yaşındaki ABD'li oyuncu Renée Kathleen Zellweger, emekli olmaya karar vermişti vermesine ama gelen teklifle keskin bir U dönüşü yaptı. Zellweger; 'Bridget Jones' serisinin yeni filmi 'Bridget Jones: Mad About the Boy' için kamera karşısına geçerek emeklilik kararını erteledi.

        Renée Kathleen Zellweger'in teklif edilen yüksek ücretten dolayı emekli olmaktan vazgeçtiği düşünülüyor. Zira; yeni filmden ne kadar kazanacağı bilinmese de söylenenlere göre; ücreti, Brad Pitt ve Tom Cruise gibi film başına servet kazanan isimlerle eşit seviyede olacak. Ayrıca; filmin gişesinden de pay alacak.

        Michael Morris'in yönettiği filmde, Renée Kathleen Zellweger, başrolleri; Nico Parker, Hugh Grant ve Emma Thompson ile paylaşıyor.

        Renée Kathleen Zellweger, önceki 3 'Bridget Jones' filminden yaklaşık 100 milyon dolar kazandı.

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        #Renée Kathleen Zellweger
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