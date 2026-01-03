Habertürk
        Resim Heykel Müzesi ve Kibele Sanat Galerisi’nde tatil atölyeleri

        İş Sanat yarıyıl tatili için Beyoğlu'ndaki Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi'nde ve Levent'teki Kibele Sanat Galerisi'nde çocuklara birbirinden eğlenceli sanat atölyeleri planladı

        Giriş: 03.01.2026 - 14:16 Güncelleme: 03.01.2026 - 14:16
        Resim Heykel Müzesi ve Kibele Sanat Galerisi'nde tatil atölyeleri
        İş Sanat’ın yarıyıl tatili için Beyoğlu’ndaki Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nde ve Levent’teki Kibele Sanat Galerisi’nde ücretsiz olarak sunduğu atölyelerde önemli sanatçılarımızla ve eserleriyle tanışacak olan çocuklar, sanatın renk ve anlatım dillerini keşfederken üç boyutlu düşünme becerilerini ve yaratıcılıklarını geliştirecekler.

        ÇEŞİTLİ TEKNİKLERLE ÜRETİMLER

        Minik sanatseverler, “Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun Motifleri”, “Melahat Üren’den İlhamla Eskiz”, “Bir Renk, Bir Hikâye” ve “Yan Yana Portreler” gibi atölyelerde Türk sanatının önemli isimlerini ve eserlerini yakından tanıyacaklar. Ressam ve heykeltıraşların dünyasından ilham alarak kendi özgün çizim, heykel ve mozaik çalışmalarını üretme fırsatı bulacaklar.

        “Dijital Flora Lab”, “Çiçeklerin Hikâyesi”, “Piksel Bahçeleri” ve “Köklerden Gökyüzüne” gibi atölyeler, çocukları doğanın renk, form ve çeşitliliğiyle buluşturacak. Türkiye’nin endemik bitkilerinden çiçeklerin gizli diline (floriografi), dijital piksel bahçelerinden ağaç temalı eserlere uzanan bir yelpazede seyre çıkacak olan çocuklar, doğayı gözlemleyerek suluboya, kolaj ve yapay zekâ araçlarıyla kendi eserlerini üretecekler.

        FARKLI YAŞ GRUPLARINA ÖZEL

        Okul öncesi yaş grubuna hitap eden “Renklerin Dansı”, “Şekillerin Peşinde” ve “Kış Göründü” gibi atölyeler sanatın temel öğelerini eğlenceli ve duyulara hitap eden yollarla tanıtacak. “Renkli Şehir Haritaları”, “Müzedeki Diorama” ve “Bir Balığın Özlemi” atölyeleri çocukları mekân algısı, şehir planlaması ve mimari tasarım kavramlarıyla tanıştıracak.

        “Müze’de Sanat Buluşması” atölyesinde ise çocuklar ressam Yiğit Yazıcı eşliğinde portre kavramını keşfe çıkacaklar. Kendilerini temsil ettiğini düşündükleri renkler, biçimler, imgeler ve duygular aracılığıyla özgün görsel anlatımlar oluşturacak; kolaj tekniği, yağlı pastel ve farklı malzemelerle birer otoportre üretecekler.

        KİBELE’DE MİSMAN’IN ESERLERİYLE BULUŞMA

        Levent’teki Kibele Sanat Galerisi’nde düzenlenecek “Hayalden Öte” ve “Duygular Ne Renk?” atölyeleri ise Hayati Misman Retrospektif sergi turu ile başlayacak. Misman’ın 60 yıla uzanan üretim sürecini ve sanat hayatının tüm aşamalarını adım adım takip edecek olan çocuklar, sergide yer alan gravürlerden ve sanatçının tablolarında sıkça karşımıza çıkan figürlerden ilham alan özgün çalışmaları için hayal güçlerini harekete geçirecekler.

        Tüm atölyelerin tarih ve saatlerine İş Sanat’ın internet sitesinden ulaşabilir, ücretsiz kaydolabilirsiniz. Hafta sonları bireysel katılımlı olarak düzenlenen atölyelere okul grupları olarak katılmak da mümkün. Rezervasyon için issanat.com.tr’yi ziyaret etmeyi unutmayın.

        Ziyaret Saatleri

        Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi:

        Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma 10.00-19.00 / Cumartesi, Pazar 12.00-19.00

        Kibele Sanat Galerisi:

        Her gün 09.00-19.00

